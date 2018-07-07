Топ-12 качеств, которые мужчины хотят видеть в своей будущей жене

1. Ориентированность на семью.

И дело не только в том, чтобы женщина хотела создать свою семью — момент с детьми как раз не обязателен, зависит от мужчины. Дело в том, чтобы она дорожила своими родными и ценила родителей своего мужчины, пишет Soulpost.ru.

2. Доброе сердце.

Это заботливая, любящая женщина, которая делает для своего мужчины разные мелочи — просто так, потому что любит. Которая излучает тепло. И которая добра не только к своим близким, но и к незнакомцам.

3. Интеллектуально развитая.

Способность поддержать интересный разговор на темы со смыслом — вот что помогает создать настоящую связь.

4. Понимание и сочувствие.

Быть сочувствующей, поддерживающей и ободряющей — важная часть построения успешных отношений. Жизнь полна трудностей, особенно для женатых пар. И иногда мужчине тоже нужно плечо поддержки.

5. Амбициозность.

Помимо поддержки целей и мечтаний мужчины, важно иметь свои амбиции. У зрелой женщины есть свое представление, чего она хочет от жизни, и она добивается этого, неважно, в отношениях она или нет.

6. Последовательность.

Мужчина не хочет влюбиться в одну женщину, только чтобы потом понять, что ты лишь притворялась, чтобы понравиться, а на самом деле ты совсем другая. Он хочет понимать, какой может быть семейная жизнь с тобой.

7. Готовность прилагать усилия.

Мужчины любят завоевывать женщину, но они хотят видеть и твои усилия. Это должно проявлять как минимум в стараниях хорошо выглядеть, несмотря на то, сколько лет вы вместе.

8. Одинаковые ценности.

Неважно, насколько тебя кто-то привлекает, или как хорошо вы ладите, если ваши ценности не совпадают. Это касается того, что ты считаешь важным в жизни, во что веришь, как относишься к людям и себе.

9. Физическая привлекательность.

Без этого никуда. Но у каждого ведь свой вкус и предпочтения. Так что стандартов красоты нет. Но без физического привлечения все же никуда.

10. Дружелюбие.

Мужчина хочет, чтобы его женщина ладила с его друзьями и могла найти общий язык с тем, с кем он хочет ее познакомить. Он не хочет переживать, что она может отколоть на семейном ужине в доме его родителей или на корпоративе.

11. Чувство юмора.

Это поднимает настроение, создает запоминающиеся моменты, помогает переживать трудности.

12. Любовь и проявление чувств.