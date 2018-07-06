Девушка весом 140 килограммов показала, как невероятно изменилась спустя три года тренировок

«Я решила взяться за свою жизнь и предпринять перемены. Я даже думала о том, чтобы сделать операцию для удаления лишнего жира, но потом открыла для себя тяжелую атлетику. Мне понадобилось всего несколько недель, чтобы понять, что мне не нужно ложиться под нож. Мне нужно становиться под штангу», сообщает Lifter.com.ua.

За первый год тренировок Лаура похудела более чем на 50 кг.

«Я просто поняла, что то, чего мы хотим и что мы делаем, полностью под нашим контролем».

Да, просто дисциплина, усилия и здравый смысл. «Я просто подкорректировала свое питание: ела много овощей, перестала есть фастфуд, покупать всякую всячину в магазинах, перестала пить алкоголь».

Лаура худела постепенно, из-за чего у нее не было проблем с излишками растянутой кожи. Теперь у нее более 330 тысяч подписчиков.