Суперпростой рецепт нежного шоколадного пудинга. Быстро и вкусно!
7. июль 2018, 14:23
Любите шоколад и все, что с ним связано? Тогда скорее спешите на кухню готовить этот вкусный пудинг! Он очень прост в приготовлении, а на вкус не сравнимый ни с чем. И, кстати, на его приготовление уходит совсем мало времени.
Вам понадобится:
1 л молока
1 ст.л. муки
2 ст.л. крахмала
0,5 стак. сливок
3 ст.л. какао
1 стак. сахара
1 яичный желток
Готовим
1. Добавляем в молоко сливки. В эту смесь добавить муку, крахмал, какао, сахар и яичный желток. Тщательно взбиваем, пишет Justcoolidea.ru.
2. Эту смесь варим до загустения примерно 15 минут.
3. После того, как пудинг сварится, разливаем по стаканчикам или креманкам. Убираем в холодильник на 2-3 часа. Можно украсить сливками или листочком мяты.