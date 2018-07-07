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Суперпростой рецепт нежного шоколадного пудинга. Быстро и вкусно!

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Любите шоколад и все, что с ним связано? Тогда скорее спешите на кухню готовить этот вкусный пудинг! Он очень прост в приготовлении, а на вкус не сравнимый ни с чем. И, кстати, на его приготовление уходит совсем мало времени.

Вам понадобится:

    1 л молока

    1 ст.л. муки

    2 ст.л. крахмала

    0,5 стак. сливок

    3 ст.л. какао

    1 стак. сахара

    1 яичный желток

Готовим

1. Добавляем в молоко сливки. В эту смесь добавить муку, крахмал, какао, сахар и яичный желток. Тщательно взбиваем, пишет Justcoolidea.ru.

2. Эту смесь варим до загустения примерно 15 минут.

3. После того, как пудинг сварится, разливаем по стаканчикам или креманкам. Убираем в холодильник на 2-3 часа. Можно украсить сливками или листочком мяты.

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