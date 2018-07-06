Гормональный сбой: как определить его самостоятельно

Гормоны вырабатываются железами внутренней секреции. Нехватка или, наоборот, избыток тех или иных гормонов вызывают в организме гормональный сбой, нарушение метаболизма (обмена веществ) и нередко набор лишнего веса, пишет Justcoolidea.ru.

Разбираться в причинах гормонального сбоя должен только врач, однако обнаружить его можно, самостоятельно проведя диагностику, для чего потребуется ответить на ряд вопросов о том, что происходило с вами за последние полгода.

Расстраиваетесь ли вы при виде своего отражения в зеркале? Приходится ли вам откладывать что-то приятное, пока вы не похудеете (например, поход на пляж или приобретение облегающего платья)? Едите вы постоянно одну и ту же любимую пищу, даже тогда, когда не испытываете голода? Нужны ли вам частые перекусы? Появляется ли у вас чувство голода уже через три часа после еды? Стабильный ли у вас вес или он скачет? Ищете ли вы все время новые диеты и часто ли вы срываетесь, не доведя их до конца? Возникает ли у вас после еды ощущение сонливости, заторможенности или усталости? Бывает ли, что вы припрятываете продукты или едите тайком? Есть ли у вас «секретный склад», где вы прячете шоколад и другие сладости? Взвешиваетесь ли вы ежедневно, и определяет ли это ваше настроение на весь последующий день? Часто ли вы съедаете больше, чем первоначально собирались? Случается ли у вас «лавинообразное» потребление пищи? Испытываете ли вы чувство вины из-за того, что вы съели слишком много, до ощущения переполненности желудка, или «неправильную» еду? Пытаетесь ли вы после переедания компенсировать его приемом слабительного, вызыванием рвоты или физическими упражнениями до изнеможения? Считаете ли вы, что проблемы со здоровьем возникли у вас из-за переедания? Рекомендовал ли вам врач заняться похудением, чтобы улучшить здоровье? Был ли вам поставлен диагноз преддиабета/диабета, атеросклероза, нарушение липидного профиля или центральное ожирение? Чувствуете ли вы, что получить удовольствие от любимой еды вы можете, только если каждый раз будете съедать ее все больше и больше? Замечали ли вы, что все ваши мысли о еде или о вашем весе, а иногда одновременно о том и другом? Продолжаете ли вы потреблять продукты, которые вам нравятся, хотя негативно воздействуют на ваш организм (увеличение веса, вздутие живота, боли в кишечнике, ухудшение сна и пр.)?