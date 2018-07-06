Гормональный сбой: как определить его самостоятельно

Всем известно, какую важную роль играют в нашем организме гормоны, но дать им точное определение большинство затрудняется. Гормоны – это своего рода катализаторы для биохимических процессов, происходящих в нашем организме. Существует множество видов гормонов, и у каждого своя функция.
Гормоны вырабатываются железами внутренней секреции. Нехватка или, наоборот, избыток тех или иных гормонов вызывают в организме гормональный сбой, нарушение метаболизма (обмена веществ) и нередко набор лишнего веса, пишет Justcoolidea.ru.
Разбираться в причинах гормонального сбоя должен только врач, однако обнаружить его можно, самостоятельно проведя диагностику, для чего потребуется ответить на ряд вопросов о том, что происходило с вами за последние полгода.
- Расстраиваетесь ли вы при виде своего отражения в зеркале?
- Приходится ли вам откладывать что-то приятное, пока вы не похудеете (например, поход на пляж или приобретение облегающего платья)?
- Едите вы постоянно одну и ту же любимую пищу, даже тогда, когда не испытываете голода? Нужны ли вам частые перекусы? Появляется ли у вас чувство голода уже через три часа после еды?
- Стабильный ли у вас вес или он скачет?
- Ищете ли вы все время новые диеты и часто ли вы срываетесь, не доведя их до конца?
- Возникает ли у вас после еды ощущение сонливости, заторможенности или усталости?
- Бывает ли, что вы припрятываете продукты или едите тайком? Есть ли у вас «секретный склад», где вы прячете шоколад и другие сладости?
- Взвешиваетесь ли вы ежедневно, и определяет ли это ваше настроение на весь последующий день?
- Часто ли вы съедаете больше, чем первоначально собирались? Случается ли у вас «лавинообразное» потребление пищи?
- Испытываете ли вы чувство вины из-за того, что вы съели слишком много, до ощущения переполненности желудка, или «неправильную» еду?
- Пытаетесь ли вы после переедания компенсировать его приемом слабительного, вызыванием рвоты или физическими упражнениями до изнеможения?
- Считаете ли вы, что проблемы со здоровьем возникли у вас из-за переедания? Рекомендовал ли вам врач заняться похудением, чтобы улучшить здоровье? Был ли вам поставлен диагноз преддиабета/диабета, атеросклероза, нарушение липидного профиля или центральное ожирение?
- Чувствуете ли вы, что получить удовольствие от любимой еды вы можете, только если каждый раз будете съедать ее все больше и больше?
- Замечали ли вы, что все ваши мысли о еде или о вашем весе, а иногда одновременно о том и другом?
- Продолжаете ли вы потреблять продукты, которые вам нравятся, хотя негативно воздействуют на ваш организм (увеличение веса, вздутие живота, боли в кишечнике, ухудшение сна и пр.)?
Если на 5 и более вопросов вы ответили положительно, то гормональный и метаболический сбой у вас уже имеется из-за вредных пищевых привычек и стресса, и вам необходимо срочно заняться его коррекцией под наблюдением врача.