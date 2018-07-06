Анита Луценко рассказала, какие летние продукты вредят фигуре

1. Не перебарщивай с фруктами и ягодами

Да, фрукты и ягоды — это здорово. Но в день нужно съедать горсть ягод и 1 фрукт (около 300 г). Весь избыток сразу пойдет в жир. Поэтому ежедневно перебарщивать с этими быстрыми углеводами не стоит, пишет Hochu.ua.

2. Осторожно, мороженое

Мороженое — самое большое зло для лишнего веса, как и все молочные продукты, согласно Аюрведе. Конечно, порция мороженого не повредит, но во всем важна мера. А еще лучше съешь сорбет!

3. Сладкие напитки

Сладкие газированные напитки, соки в пакетах и ​​фруктовые фреши не утоляют жажду, а только раздражают стенки желудка и повышают аппетит. Еще и имеют в себе высокое содержание сахара. Лучше пей много воды.

4. Любимые жареные кабачки

Сейчас сезон кабачков и все налегают на кабачковые оладьи. В овощных блинах, обжаренных на ложке растительного масла, нет ничего страшного. Но если масла много, а блинов не счесть, их нельзя считать полезными овощами. Это скорее концентрация жира, который кабачки впитывают молниеносно.

5. Пей воду с лаймом

Вместо привычной воды с лимоном попробуй напиток с лаймом. Это гораздо эффективнее для здоровья. Такая вода очищает печень, стимулирует пищеварение, усиливает обмен веществ. Только налегай на напиток комнатной температуры.

6. Не забывай о беге

Старайся хотя бы раз в неделю бегать. Дистанция 3-5 км идеальна. Бег тренирует умение не сдаваться, когда трудно. Гордость за себя отразится на все другие сферы жизни. Ты похудеешь не только от расхода калорий, но и от того, что стресса станет меньше, а меньше стресса — меньше срывов в еде и тяги на вредности.

7. Разгрузочный день — аутофагия

В 2016 году японец получил премию, обосновав тот факт, что клетка человеческого организма способна к обновлению всего за 16 часов голодания (аутофагия). Я пользуюсь таким вариантом очищения организма по средам. Вот вариант, как это сделать:

завтрак в 8:00 белковый (яйца с овощами или творог с фруктами и ягодами).

перекус в 12:00 — салат или фрукт.

обед около 16:00 — углеводный (каша + овощи или суп и немного рыбы, курицы или мяса). С этого момента не ешь до утра. Отсчитай 16 часов.