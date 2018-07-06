Анита Луценко рассказала, какие летние продукты вредят фигуре

Летом всегда обостряются желания худеть, заниматься спортом и выглядеть великолепно. Но многие из нас настолько стараются, что, сами того не подозревая, делают ужасные ошибки. Популярная фитнес-тренер Анита Луценко дала семь полезных советов в борьбе за идеальное тело.
1. Не перебарщивай с фруктами и ягодами
Да, фрукты и ягоды — это здорово. Но в день нужно съедать горсть ягод и 1 фрукт (около 300 г). Весь избыток сразу пойдет в жир. Поэтому ежедневно перебарщивать с этими быстрыми углеводами не стоит, пишет Hochu.ua.
2. Осторожно, мороженое
Мороженое — самое большое зло для лишнего веса, как и все молочные продукты, согласно Аюрведе. Конечно, порция мороженого не повредит, но во всем важна мера. А еще лучше съешь сорбет!
3. Сладкие напитки
Сладкие газированные напитки, соки в пакетах и фруктовые фреши не утоляют жажду, а только раздражают стенки желудка и повышают аппетит. Еще и имеют в себе высокое содержание сахара. Лучше пей много воды.
4. Любимые жареные кабачки
Сейчас сезон кабачков и все налегают на кабачковые оладьи. В овощных блинах, обжаренных на ложке растительного масла, нет ничего страшного. Но если масла много, а блинов не счесть, их нельзя считать полезными овощами. Это скорее концентрация жира, который кабачки впитывают молниеносно.
5. Пей воду с лаймом
Вместо привычной воды с лимоном попробуй напиток с лаймом. Это гораздо эффективнее для здоровья. Такая вода очищает печень, стимулирует пищеварение, усиливает обмен веществ. Только налегай на напиток комнатной температуры.
6. Не забывай о беге
Старайся хотя бы раз в неделю бегать. Дистанция 3-5 км идеальна. Бег тренирует умение не сдаваться, когда трудно. Гордость за себя отразится на все другие сферы жизни. Ты похудеешь не только от расхода калорий, но и от того, что стресса станет меньше, а меньше стресса — меньше срывов в еде и тяги на вредности.
7. Разгрузочный день — аутофагия
В 2016 году японец получил премию, обосновав тот факт, что клетка человеческого организма способна к обновлению всего за 16 часов голодания (аутофагия). Я пользуюсь таким вариантом очищения организма по средам. Вот вариант, как это сделать:
завтрак в 8:00 белковый (яйца с овощами или творог с фруктами и ягодами).
перекус в 12:00 — салат или фрукт.
обед около 16:00 — углеводный (каша + овощи или суп и немного рыбы, курицы или мяса). С этого момента не ешь до утра. Отсчитай 16 часов.
С такими советами ожирение нам точно не грозит!