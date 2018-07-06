Пять мифов об окрашивании волос, в которые вы верите

Мы решили разрушить стереотипы и мифы об окрашивании волос.

Миф №1. Не существует безвредного окрашивания волос. Как гласят стилисты, на сегодняшний день существует множество вариантов безвредного окрашивания волос. Существуют такие краски, которые не проникают глубоко в кутикулу волоса и за счет этого не вредят волосам. В основном в состав такой краски входят масляные компоненты, которые заменяют аммиак. Краска без аммиака выравнивает цвет волос, делает локоны сияющими, передает Ivona.bigmir.net.

Миф №2. Нельзя окрашивать волосы беременным женщинам. Процедура окрашивания волос вовсе незапрещенна беременным женщинам. Если женщина во время беременности хочет выглядеть красиво, почему ей это запрещать? Это всего лишь миф, что краска может повредить плоду. На бьюти-рынке сейчас достаточно большое количество щадящих красок, которые содержат натуральные компоненты. Вы можете пользоваться натуральными красителями в виде хны или басмы. Также присмотритесь к безаммиачным краскам. Но помните, как во время беременности, так и при критических дня, гормональный фон женщины меняется, поэтому результат окрашивания волос может получится неожидаемым.

Миф №3. Частое окрашивание может привести к потере волос. Если вы хотите окрашивать волосы хоть всю жизнь, можете не переживать, что вы останетесь без волос. Главное правильно и грамотно подобрать качественные краски известных производителей. Перед использованием краски нужно предварительно протестировать ее на пряди волос и участке кожи (чаще всего за ушами). Также если тщательно ухаживать за окрашенными волосами, вы не столкнетесь с проблемой в виде выпадения волос. Ведь даже за неокрашенными волосами нужен особый уход.

Миф №4. Маски для окрашенных волос вымывают пигмент. Специальные маски для окрашенных волос способны наоборот сохранить стойкий полученный цвет на более длительное время. Средства с пометкой «для окрашенных волос» не позволяют краске «вымыться» и делают цвет локонов ярче и насыщеннее.