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Пять способов сделать выпечку пышной без разрыхлителя

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Выпечка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Если вдруг вам захотелось приготовить домашнюю выпечку для семьи, а разрыхлителя из магазина под рукой не оказалось, расстраиваться не стоит. Ведь есть целых пять способов его заменить. О многих из них вы наверняка слышали.

Способ 1: сухая лимонная кислота + сода. Чтобы этот способ сработал эффективно, муку с таким разрыхлителем в тесто стоит вводить в последнюю очередь.

Способ 2: жидкая кислота + сода. Тут сгодится сок лимона или уксус. Гасить соду нужно отдельно от теста, а потом уже вводить пену в него. Лучше всего сделать это, когда тесто уже будет готово отправиться в духовку: аккуратно вмешайте в него гашеную соду, пишет Ihappymama.ru.

Способ 3: отдельно взбитые белки. Любой бисквит получится пышнее, если вы взобьете белки отдельно от желтков, и введете их в уже готовое тесто.

Способ 4: если вы готовите тесто на воде, замените простую воду на газированную. Если тесто на молоке – замените его на кефир. В этих компонентах содержится много пузырьков углекислого газа, потому тесто с ними будет пышнее.

Способ 5: если вы готовите угощение во фритюре, добавьте в тесто крепкий алкоголь (водку, коньяк). Так при попадании теста в горячее масло на нем будут образовываться красивые пузырьки.

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