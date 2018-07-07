Пять способов сделать выпечку пышной без разрыхлителя

Способ 1: сухая лимонная кислота + сода. Чтобы этот способ сработал эффективно, муку с таким разрыхлителем в тесто стоит вводить в последнюю очередь.

Способ 2: жидкая кислота + сода. Тут сгодится сок лимона или уксус. Гасить соду нужно отдельно от теста, а потом уже вводить пену в него. Лучше всего сделать это, когда тесто уже будет готово отправиться в духовку: аккуратно вмешайте в него гашеную соду, пишет Ihappymama.ru.

Способ 3: отдельно взбитые белки. Любой бисквит получится пышнее, если вы взобьете белки отдельно от желтков, и введете их в уже готовое тесто.

Способ 4: если вы готовите тесто на воде, замените простую воду на газированную. Если тесто на молоке – замените его на кефир. В этих компонентах содержится много пузырьков углекислого газа, потому тесто с ними будет пышнее.