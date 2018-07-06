Исследователи поняли, почему мальчики чаще страдают от нарушений развития

Перинатальный период начинается на 28-й неделе беременности, включает период родов и заканчивается через 168 часов после рождения. Исследователи выяснили, что уровень фермента OGT влияет на активность гена H3K27me3, который и помогает справляться с перинатальным стрессом. Гены, кодирующие OGT, расположены на Х-хромосоме. Соответственно, в организме девочек они представлены двумя копиями, а в организме мальчиков - только одной, пишет Meddaily.ru.