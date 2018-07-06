Исследователи поняли, почему мальчики чаще страдают от нарушений развития

Известно, что среди мальчиков такие нарушения развития нервной системы, как расстройства аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперреактивности, встречаются гораздо чаще, чем среди девочек. Американские специалисты считают: девочки защищены от перинатального стресса лучше мальчиков. Поэтому у них реже возникают такие расстройства, сообщает Medical Xpress.
Перинатальный период начинается на 28-й неделе беременности, включает период родов и заканчивается через 168 часов после рождения. Исследователи выяснили, что уровень фермента OGT влияет на активность гена H3K27me3, который и помогает справляться с перинатальным стрессом. Гены, кодирующие OGT, расположены на Х-хромосоме. Соответственно, в организме девочек они представлены двумя копиями, а в организме мальчиков - только одной, пишет Meddaily.ru.
Зная механизм формирования устойчивости к перинатальному стрессу, ученые смогут приступить к разработке методов, предупреждающих возникновение у детей нарушений развития. Специалисты отмечают: найденное отличие, возможно, не является единственной причиной устойчивости девочек к перинатальному стрессу.