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  • Шок! Красить волосы во избежание рака нужно не чаще двух раз в год

Шок! Красить волосы во избежание рака нужно не чаще двух раз в год

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Привычка красить волосы может дорого стоить – если делать это слишком часто, повышается вероятность появления одного из самых распространенных видов рака.

Профессор лондонской клиники Кефах Мокбель выступила в прессе с заявлением о том, что частое окрашивание волос может стать фактором развития рака груди. Вероятность этого онкологического недуга повышают химические вещества, в богатом ассортименте содержащиеся в составе почти любой краски, продающейся в магазине, пишет Medikforum.ru.

«Красить волосы красками, содержащими в себе химические ингредиенты, можно не чаще, чем два раза в год. Особенно осмотрительными нужно быть женщинам после 40 лет», - сказала профессор Мокбель.

Согласно представленным ею данным, женщины, которые регулярно окрашивают волосы синтетическими продуктами, заболевают раком груди на 14% чаще по сравнению с женщинами, которые не красят волосы.

Если и менять оттенок волос путем окрашивания, то лучше всего делать это, используя красители натурального происхождения, такие как хна, басма, ромашка, кофе, чай и другие, - порекомендовала эксперт.

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