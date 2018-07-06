Шок! Красить волосы во избежание рака нужно не чаще двух раз в год

Профессор лондонской клиники Кефах Мокбель выступила в прессе с заявлением о том, что частое окрашивание волос может стать фактором развития рака груди. Вероятность этого онкологического недуга повышают химические вещества, в богатом ассортименте содержащиеся в составе почти любой краски, продающейся в магазине, пишет Medikforum.ru.

«Красить волосы красками, содержащими в себе химические ингредиенты, можно не чаще, чем два раза в год. Особенно осмотрительными нужно быть женщинам после 40 лет», - сказала профессор Мокбель.

Согласно представленным ею данным, женщины, которые регулярно окрашивают волосы синтетическими продуктами, заболевают раком груди на 14% чаще по сравнению с женщинами, которые не красят волосы.