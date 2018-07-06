Потеряла девственность в 32 года из-за «неприступного» влагалища

Карен Бруно из Флориды лишилась девственности только в 32 года, что стало возможным только благодаря помощи врачей. Она смогла излечиться от редкого состояния, при котором любые попытки проникновения в ее влагалище вызывали у мужчин ощущение соприкосновения со стеной. Почти всю свою жизнь Карен страдала от расстройства под названием вагинизм, которое вызывает непроизвольное сокращение мышц стенок влагалища. Много лет она пыталась заниматься сексом, но никак не могла этого сделать, и врачам потребовалось изрядное количество времени для того, чтобы поставить правильный диагноз, сообщает Medikforum.ru.

Только после этого Карен, наконец, встретилась со специалистом по лечению вагинизма, который провел ее через четырехмесячный интенсивный курс физиотерапии. Он-то и позволил женщине впервые заняться полноценным сексом со своим 38-летним мужем Джо. Сама Карен называется супруга «очень терпеливым», и с этой характеристикой нельзя не согласиться. Работающая учительницей дама рассказывает, что как и у многих женщин ее первая попытка заняться любовью была еще в подростковом возрасте. В тот момент Карен было 16 лет, у нее появился постоянный бойфренд. Несмотря на все его настойчивые попытки проникнуть внутрь, сделать этого не удалось. Пенис молодого человека как будто натолкнулся на каменную стену, что было очень странно.