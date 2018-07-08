Женственность по знаку зодиака: она такая же разная, как и сами прекрасные дамы

1. Козерог

Козерог – это сплошное вдохновение. Даже самую унылую перспективу она умеет представить в таком ярком свете, что та сразу превратится в мечту. Организаторский навык – один из ее ключей к успеху. Возможно, именно поэтому мужчины в ее присутствии забывают обо всем и стремятся сделать все, лишь бы она была счастлива. При этом женщина-Козерог умеет отличать материальное от духовного и способна научить этому практически любого.

2. Водолей

Это – один из самых противоречивых знаков, любое его качество может оказаться непредсказуемо переменчивым. Деятельность такой девушки вызывает восхищение – она постоянно находится в движении. Ее женственность проявляется в особенной непредсказуемости – рядом с Водолеем никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдет в следующий момент, и это придает ей особый шарм, пишет Lime.energy.

3. Рыбы

Женщины-Рыбы – тонкие натуры с удивительным внутренним миром, в котором даже они сами иногда не все понимают и принимают. Их любимое занятие – игра, и они по праву могут считаться прекрасными актрисами, а что может быть более женственным? Однако не стоит забывать о том, что перед вами – представительница знака Рыбы. А это значит, что за ангельской внешностью может скрываться не один ряд острых зубов.

4. Овен

Привыкшие добиваться поставленных целей амазонки – именно так можно охарактеризовать представительниц огненной стихии. Они в точности знают, что им необходимо для полного счастья, поэтому вместо намеков открыто говорят своим избранникам обо всем, чего от них ожидают. Попасться ей под горячую руку – не самое приятное, что может случиться. Тем более, что ее импульсивность временами может зашкаливать – часто она действует прежде, чем все обдумать, но делает это с одной только ей присущей элегантностью. Она одновременно и согревает, и обжигает.

5. Телец

Женщина-Телец – настоящая богиня. Она умеет получать то, что ей необходимо, к тому же любит, когда ее балуют. Возможно, именно поэтому в некоторых ситуациях она может быть по-настоящему опасной. Пока все идет хорошо, сложно найти кого-то нежнее и преданнее, однако, как и все богини, она с огромным удовольствием позаботится о том, чтобы устроить кому-то персональный ад. Стоит отметить, что все проявления ее гнева исключительно справедливы. Рядом с ней – просто и комфортно, ведь она как никто умеет окружать себя красивыми вещами и такими приятными материальными благами.

6. Близнецы