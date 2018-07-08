Женственность по знаку зодиака: она такая же разная, как и сами прекрасные дамы

Женственность – многогранное и сложное понятие, тем более, что каждая прекрасная дама может обладать самыми оригинальными ее проявлениями, именно это и делает ее особенной, уникальной. В огромной мере она зависит от черт характера и всего пережитого, но присуща она абсолютно всем – романтичным натурам и исключительно прагматичным. Немалым образом влияет на ее становление и знак зодиака, под которым родилась женщина.
1. Козерог
Козерог – это сплошное вдохновение. Даже самую унылую перспективу она умеет представить в таком ярком свете, что та сразу превратится в мечту. Организаторский навык – один из ее ключей к успеху. Возможно, именно поэтому мужчины в ее присутствии забывают обо всем и стремятся сделать все, лишь бы она была счастлива. При этом женщина-Козерог умеет отличать материальное от духовного и способна научить этому практически любого.
2. Водолей
Это – один из самых противоречивых знаков, любое его качество может оказаться непредсказуемо переменчивым. Деятельность такой девушки вызывает восхищение – она постоянно находится в движении. Ее женственность проявляется в особенной непредсказуемости – рядом с Водолеем никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдет в следующий момент, и это придает ей особый шарм, пишет Lime.energy.
3. Рыбы
Женщины-Рыбы – тонкие натуры с удивительным внутренним миром, в котором даже они сами иногда не все понимают и принимают. Их любимое занятие – игра, и они по праву могут считаться прекрасными актрисами, а что может быть более женственным? Однако не стоит забывать о том, что перед вами – представительница знака Рыбы. А это значит, что за ангельской внешностью может скрываться не один ряд острых зубов.
4. Овен
Привыкшие добиваться поставленных целей амазонки – именно так можно охарактеризовать представительниц огненной стихии. Они в точности знают, что им необходимо для полного счастья, поэтому вместо намеков открыто говорят своим избранникам обо всем, чего от них ожидают. Попасться ей под горячую руку – не самое приятное, что может случиться. Тем более, что ее импульсивность временами может зашкаливать – часто она действует прежде, чем все обдумать, но делает это с одной только ей присущей элегантностью. Она одновременно и согревает, и обжигает.
5. Телец
Женщина-Телец – настоящая богиня. Она умеет получать то, что ей необходимо, к тому же любит, когда ее балуют. Возможно, именно поэтому в некоторых ситуациях она может быть по-настоящему опасной. Пока все идет хорошо, сложно найти кого-то нежнее и преданнее, однако, как и все богини, она с огромным удовольствием позаботится о том, чтобы устроить кому-то персональный ад. Стоит отметить, что все проявления ее гнева исключительно справедливы. Рядом с ней – просто и комфортно, ведь она как никто умеет окружать себя красивыми вещами и такими приятными материальными благами.
6. Близнецы
Не важно, что указано у нее в паспорте: женщина-Близнец всегда будет очаровательным и озорным подростком со всеми вытекающими последствиями. Ей не сидится на месте, она часто меняет хобби, сама бросает себе вызовы и с упорством юности бросается их принимать. Постоянная игра – все для нее, при этом она умудряется оставаться верной супругой и заботливой матерью. В ее натуре поразительным образом сочетаются острый ум и сентиментальность, хотя при этом она готова практически на любые безумства.
7. Рак
Ее призвание – быть матерью, опекать, хотя часто в этом стремлении Раку трудно вовремя остановиться. При этом окружить искренней заботой она может не только самых родных и близких, но подчас и совершенно незнакомых людей, если увидит, что они в ней нуждаются. Занять даже незначительное место в ее сердце – большая удача, так как в лице женщины-Рака любой может найти надежную опору. Она возьмет на себя практически непосильную ношу только ради того, чтобы любимые были счастливы, оправдает любой проступок и всегда сумеет простить.
8. Лев
Прирожденные королевы – властные, царственные и уверенные в своей исключительности Львы обладают массой прекрасных достоинств. Поэтому им можно простить то, что другие женщины на их фоне несколько меркнут. Важно помнить одну простую вещь: как истинная правительница, она привыкла вершить судьбы. Ей присуща некоторая авторитарность, хотя мужчины именно это находят особенно привлекательным в натуре женщины-Льва.
9. Дева
Ни аналитическое мышление, ни строгое следование законам логики, ни навыки анализа и прочие характерные в большей мере для представителей сильного пола качества не смогут сделать Деву менее женственной. Секрет ее обаяния заключается в умении находить в происходящем объективно положительные стороны. При этом она прекрасно знает собственную цену и никому не позволит помыкать ее точкой зрения.
10. Весы
Немного нерешительная, справедливая и романтичная девушка-Весы – настоящая находка для тех, кто ценит богатый внутренний мир. Она напоминает драматическую героиню – ее легко впечатлить и так же просто разочаровать. Трогательная ранимость, способность к глубокому сопереживанию и ангельская хрупкость – главные черты ее характера. Мужчинам нравится опекать таких девушек, поэтому неудивительно, что именно они считаются одними из наиболее женственных.
11. Скорпион
Женщины-Скорпионы – роковые, страстные красавицы, одно присутствие которых доводит до исступления. Великолепные в своем коварстве и при этом такие искренние в притягательности, они умеют подать себя с особым изяществом. Поразительный симбиоз присущих всем прекрасным дамам хороших и не очень качеств создает удивительную гармонию в их характере. Скорпионов обожают и побаиваются одновременно.
12. Стрелец
Женственность для девушек-Стрельцов – самое эффективное оружие, которым они овладели в совершенстве. Рожденные под этим знаком женщины – яркие индивидуалки с множеством талантов. Возможно, именно поэтому они нечасто прибегают к этой черте характера для достижения своих целей, ведь у них и так все прекрасно получается. Умение манипулировать позволяет им с легкостью добиваться желаемого, а благодаря природному обаянию рожденных под этим знаком, окружающие только рады им в этом помогать.
Каждая представительница прекрасного пола уникальна в своей женственности. Она может проявляться в готовности жертвовать собой, легком эгоцентризме или поразительной активности. В сущности, именно благодаря этому качеству и хрупкие ангелы, и властные воительницы, и царственные особы находят свое счастье. Разное, как и сама женственность.