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Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы

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Меган Маркл

ФОТО: Scanpix

Меган Маркл приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом миди-платье с открытыми плечами американского дизайнера Брендона Максвелла. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Меган Маркл и Принц Гарри

ФОТО: Scanpix

Впервые после свадьбы с принцем Гарри герцогиню Сассекскую увидели в наряде настолько яркого цвета. При этом Маркл надела к желтому платью классические туфли Manolo Blahnik BB телесного цвета на шпильке, пишет Lenta.ru.

Ранее, в июне, сообщалось, что принцесса сменила темные и броские цвета на пастельные, чтобы не затмить королеву. Елизавета II предпочитает появляться на публике в красочной одежде, чтобы подданные могли сразу ее заметить.

Меган Маркл и Принц Гарри

ФОТО: Scanpix

Кроме того, став герцогиней, Маркл начала укладывать волосы в элегантные локоны, как у Кейт Миддлтон. Однако на встречу Your Commonwealth она собрала волосы в пучок — свою любимую прическу до замужества.

Меган Маркл и Принц Гарри

ФОТО: Scanpix

В июле журналисты обратили внимание, что после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл еще ни разу не надевала модель туфель, которую ненавидит королева Великобритании. О том, что Елизавета II не переносит туфли на танкетке, знают все женщины в королевской семье, и ни одна из них не надевает их в присутствии королевы.

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