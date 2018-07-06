Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы

Меган Маркл и Принц Гарри ФОТО: Scanpix

Впервые после свадьбы с принцем Гарри герцогиню Сассекскую увидели в наряде настолько яркого цвета. При этом Маркл надела к желтому платью классические туфли Manolo Blahnik BB телесного цвета на шпильке, пишет Lenta.ru.

Ранее, в июне, сообщалось, что принцесса сменила темные и броские цвета на пастельные, чтобы не затмить королеву. Елизавета II предпочитает появляться на публике в красочной одежде, чтобы подданные могли сразу ее заметить.

Меган Маркл и Принц Гарри ФОТО: Scanpix

Кроме того, став герцогиней, Маркл начала укладывать волосы в элегантные локоны, как у Кейт Миддлтон. Однако на встречу Your Commonwealth она собрала волосы в пучок — свою любимую прическу до замужества.

Меган Маркл и Принц Гарри ФОТО: Scanpix