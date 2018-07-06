Детская косметика: можно ли пользоваться взрослым?

Детская косметика содержит намного меньше активных и химических компонентов. С одной стороны это очень хорошо, а с другой — не эффективно. Во-первых, если вы подбираете продукты для своих детей, обращайте внимание на сертификаты и дерматологический контроль, пишет Хочу.

Главное отличие состоит в том, что регенерация и обновление клеток происходит намного быстрее, чем у взрослых. Кожа у детей очень мягкая и чувствительная, так как защитная функция (гидролипидный слой) вырабатывается постепенно. Поэтому, она более восприимчива к любым раздражением. С возрастом, косметика должна содержать больше активных веществ, которые будут защищать от воздействия окружающей среды и свободных радикалов.

Каждому возрасту нужны свои компоненты

Эффективные средства должны содержать некую концентрацию активных веществ, направленного на решение индивидуальных потребностей. После 25 лет, наша кожа нуждается в компонентах, которые будут увлажнять, удерживать влагу в клетках и освобождать их от токсинов. Среди основных: гиалуроновая кислота, витамины (А, Е, С) и антиоксиданты (коэнзим Q10, экстракты и масла).

Обращайте внимание на состав и срок годности beauty-продуктов.

Многие девушки с чувствительной кожей пользуются детской косметикой в надежде улучшить состояние и не вызвать аллергических реакций. Проблема в том, что зачастую это возникают из-за сухости или обезвоженности. Но такие средства не смогут решить этот вопрос. Более того, косметика для детей не всегда является гипоаллергенной.

Универсальные средства для детей и взрослых

Детское масло, молочко или пена для ванн — универсальные средства для любого возраста. Они содержат минимальное количество аллергенов и много растительных экстрактов, которые увлажняют и смягчают. Также, вы можете смело использовать антибактериальные салфетки. Они очищают кожу от загрязненный и это не зависит от возраста. Следующий продукт — зубная паста. Этот продукт подойдет для людей с повышенной чувствительностью. Он бережно очищает эмаль, так как имеет маленькую абразивность (частички). Но минус в том, что такое средство не обеспечивает полноценную минерализацию, которая нужна с возрастом.