Семь простейших упражнений для красивого и привлекательного бюста

Мы нашли рекомендации некоторых специалистов и предлагаем вам этот список из 7 упражнений для идеального бюста, пишет Anton-julia.club.

Упражнение 1

Сожмите руку в кулак и поднимите ею подбородок. Нажмите на кулак подбородком в течение 5 секунд, затем расслабьтесь на 5 секунд. Повторите 2-3 раза.

Упражнение 2

Соедините руки перед грудью. Нажмите их вместе с достаточной силой, чтобы напрячь грудные мышцы. Убедитесь, что вы держите спину прямо.

Упражнение 3

Отжимания могут помочь укрепить грудные мышцы. Если вы новичок, начните на коленях. Положите руки далеко друг к другу, как вы можете, и соедините ноги. При нажатии вашего тела на землю медленно двигайте локтями к бокам. Выполните 3 раза по 12-15 отжиманий.

Упражнение 4

Ложитесь на живот, согните ноги в коленях и схватите их за лодыжки. Если вы новичок, удерживайте эту позицию в течение 20 секунд, затем получите 10-секундный перерыв. Повторите это 3 раза.

Упражнение 5

Встаньте на полметра от стены, вытяните руки перед собой и начните нажимать на нее кулаками. Вы почувствуете, что ваши грудные мышцы напрягаются. Нажмите на 20 секунд, затем отдохните в течение 10 секунд. Повторите 3 раза.

Упражнение 6

Ложитесь на скамью, фитбол или пол. Используя гантели, напрягите грудь и начните поднимать их вверх с равной скоростью. Затем опустите их и опят сразу же поднимите. Повторите упражнение 8 раз. Гантели должны быть не очень легкими. Выполните в 3 захода.

Упражнение 7