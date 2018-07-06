Изучаем состав косметики: вредные компоненты и на что обратить внимание

Как научиться читать состав? Растительные масла, вода, химикаты, названия которых и не прочитаешь с первого раза, — все это превращается в огромную путаницу, которая становится страшным кошмаром покупателей, пишет Хочу.

Эксперт по уходу за кожей Дмитрий Миколюк рассказал нам все секреты, а мы готовы поделиться с вами!

Как определить происхождение компонента?

Происхождение обычно обозначают соответствующей буквой: растительное(р), химическое(с), минеральное(m), животное(t), биотехнологическое(b) или различные источники(d). Ориентируйтесь по порядку размещения ингредиентов в составе. На первом месте будут стоять те, которых больше всего в процентном соотношении. Соответственно, в конце те, которых меньше всего.

Избегайте надписей «консервант» и «минеральный комплекс кислот» без детализации, какой именно и что это такое.

Каких компонентов лучше избегать?

Избегайте продуктов, в которых содержатся вещества, начинающиеся с аббревиатуры «PEG». Не рекомендуются продукты с веществами, в окончании которых есть слово «paraben»: methylparaben, ethylparaben и т.д. Также вредные ингредиенты — Propylene Glycol, Glycerin, Mineral Oil, Petroleum, Sodium Laurel Sulfate (SLS), Paraffinum, Paraffinum perliguidum и Paraffinum liguidum.

На что лучше обратить внимание?

Идеальными для уходовой косметики считаются фруктовые кислоты и растительные экстракты. Они подтягивают кожу, тонизируют ее и отвечают за питание. Не стоит пугаться таких веществ: Fractionated hyaluronic acid, Superoxide Dismutase (SOD), Dodecylbenzene Sulfonic Acid (DDBSA), Retinyl Palmitate Polypeptide.