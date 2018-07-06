Изучаем состав косметики: вредные компоненты и на что обратить внимание

Состав косметических продуктов зависит от развития бьюти-индустрии. Чем быстрее оно происходит, тем больше появляется химических элементов на упаковке вашего средства. Поэтому нужно тщательно изучать все компоненты. Мы поможем!
Как научиться читать состав? Растительные масла, вода, химикаты, названия которых и не прочитаешь с первого раза, — все это превращается в огромную путаницу, которая становится страшным кошмаром покупателей, пишет Хочу.
Эксперт по уходу за кожей Дмитрий Миколюк рассказал нам все секреты, а мы готовы поделиться с вами!
Как определить происхождение компонента?
Происхождение обычно обозначают соответствующей буквой: растительное(р), химическое(с), минеральное(m), животное(t), биотехнологическое(b) или различные источники(d). Ориентируйтесь по порядку размещения ингредиентов в составе. На первом месте будут стоять те, которых больше всего в процентном соотношении. Соответственно, в конце те, которых меньше всего.
Избегайте надписей «консервант» и «минеральный комплекс кислот» без детализации, какой именно и что это такое.
Каких компонентов лучше избегать?
Избегайте продуктов, в которых содержатся вещества, начинающиеся с аббревиатуры «PEG». Не рекомендуются продукты с веществами, в окончании которых есть слово «paraben»: methylparaben, ethylparaben и т.д. Также вредные ингредиенты — Propylene Glycol, Glycerin, Mineral Oil, Petroleum, Sodium Laurel Sulfate (SLS), Paraffinum, Paraffinum perliguidum и Paraffinum liguidum.
На что лучше обратить внимание?
Идеальными для уходовой косметики считаются фруктовые кислоты и растительные экстракты. Они подтягивают кожу, тонизируют ее и отвечают за питание. Не стоит пугаться таких веществ: Fractionated hyaluronic acid, Superoxide Dismutase (SOD), Dodecylbenzene Sulfonic Acid (DDBSA), Retinyl Palmitate Polypeptide.
Существует специальная Международная номенклатура косметических ингредиентов, которую составляли сотни экспертов-косметологов, биологов и химиков. Найти ее базу можно в Интернете. Там расписано не только, что хорошо, а что плохо, но и почему и как та или иная единица состава действует на коже.