Девять внешних качеств женщины, от которых мужчины без ума из-за своих инстинктов

5. Длинные руки

Это один из тех физических атрибутов, которым вы либо обладаете, либо нет. Однако любопытно узнать, что мужчины находят длинные руки даже более привлекательными, чем "ноги от ушей".

В одном из исследований ученых из Университета Нового Южного Уэльса мужчинам было предложено посмотреть видеофайлы с 96 женщинами в возрасте между 20 и 49 годами. Затем нужно было оценить каждую из них по внешности. Результаты показали, что женщины с длинными руками каждый раз были оценены как наиболее привлекательные. Размер бедер и талии также оказались важны, наряду с весом и возрастом. При этом длина ног, значение которой и ныне кажется многим девушкам важным, существенно не влияла на оценку.

6. Высокий голос

Исследования показывают, что мужчины предпочитают высокий женский голос, поскольку он воспринимается как более молодой и женственный, а также указывает на высокий уровень эстрогена. Высокий голос также предполагает меньший размер тела, в то время как низкая тональность обычно больше ассоциируется с мужественностью, вследствие чего женщины и любят мужчин с таким голосом, так как подсознательно представляют себе крупного и крепкого человека.

Ученые отмечают, что у животных высота и тон издаваемых звуков также имеют значение. Глубокое, утробное рычание обычно сигнализирует о более крупном животном, а легкий и чистый тон, подобный стрекотанию насекомого, указывает на небольшой размер и чаще всего беспомощность. Возможно, мужчины предпочитают высокие голоса и по этой причине.

7. Изгиб позвоночника

Ни для кого не секрет, что мужчины любят аппетитные женские формы. Только вот более подробное изучение этого вопроса показывает, что все не совсем просто. На самом деле привлекательными считаются формы, которые создаются благодаря определенному прогибу в пояснице, а не те, что образовываются за счет лишнего веса.

Психолог Дэвид Льюис (David Lewis) из Университа Билкент провел 2 эксперимента. В первом сотне мужчин было предложено оценить привлекательность женщин на фото, чьи фигуры подверглись цифровому изменению в поясничной области (были показаны разные углы прогиба). Наиболее красивым мужчины посчитали примерно 45-градусный угол. Во втором тесте ученый решил выяснить наверняка, предпочитают ли испытуемые этот вариант, поскольку при нем ягодицы выступают сильнее, или красота все-таки заключается непосредственно в изгибе спины. В ходе этой проверки также подтвердился тот факт, что привлекателен именно сам изгиб, причем вне зависимости от размера ягодиц.

8. Красный цвет

Исследование Эндрю Эллиота (Andrew Elliot) и Даниэлы Ниесты (Daniela Niesta) показало, что определенная реакция мужчин на красный цвет также может быть запрограммирована биологически. Об этом свидетельствует и тот факт, что то же самое работает и в животном мире, где этот цвет обычно сигнализирует о готовности к спариванию.

В предисловии к исследованию Эллиот и Ниеста пишут: «У многих приматов красный цвет усиливает привлекательность самок для самцов. Параллельный эффект у людей демонстрируется в наших 5 исследованиях». Авторы работы также обнаружили, что мужчины, как правило, даже не подозревают о том, как влияет на них данный цвет, а также то, что он совсем не влияет на восприятие друг друга самих женщин.

9. Пропорции 7:10

Один из самых известных физических атрибутов, на которые мужчины обращают внимание, - это широкие бедра. По мнению ученых, мужчины особенно предпочитают соотношение талии и бедер 7:10, так как оно в первую очередь считается идеальным для деторождения. Отклонение соотношения в меньшую сторону может говорить о возможных осложнениях в процессе родов, в большую же сигнализирует о возможных проблемах с фертильностью, вызванных лишним весом.