Почему они не разводятся, прежде чем изменить?

Мы, женщины, мыслим так: если он пошел на измену, значит он недоволен браком. Если он недоволен браком, то почему бы просто не развестись? Но у мужчин в этой ситуции дело обстоит сложнее...

Мужчина, который изменяет, не всегда хочет развода. Вполне может быть, что он даже любит свою жену... Но хочет удовлетворить определенные потребности, которые по тем или иным причинам не в состоянии удовлетворить в браке, пишеь Lady.tochka.net.

Мужчина, который изменяет, боится выяснять отношения с женой. Возможно, его смущает ее реакция, когда он поднимает важный для него вопрос - например, о проблемах в их сексуальной жизни и т.п. Как бы там ни было, ему проще оставить все как есть и искать для себя другие "лазейки" в своем браке.

Мужчина, который изменяет, надеется, что ситуация наладится сама собой. Изменяя, он удовлетворяет свои сиюминутные потребности в сексе - и вместе с тем полагает, что, хотя сейчас его брак переживает не лучшие времена, ситуация скоро наладится и не стоит "рубить с плеча". Стоит ли говорить, что этого не происходит.

Как при этом реагировать жене?

Психологи говорят, что возможны 2 варианта реакции женщины:

Страх, что если она скажет мужу, что все знает, он бросит ее. Такие жены обычно замыкаются в себе и плачут по ночам в подушку, а их мужья, как ни в чем не бывало, продолжают вести себя так же. Женщина загоняет себя в угол, разрываясь между унижением и желанием отомстить и страхом, что останется одна.

Желание срочно развестись. Это первая реакция женщины, она просто не в состоянии молчать и не в состоянии простить своему мужчине предательство. Часто такие жены еще и предварительно устраивают слежку за мужем или допрос с пристрастием, чтобы выяснить, как же он дошел до такой жизни. Заканчивается все обычно скандалом с демонстративным собиранием вещей и хлопаньем дверью.