Большая загрузка на работе особенно опасна для женщин, предупреждают эксперты

Исследование показало: у женщин, работающих более 45 часов в неделю, риск развития диабета повышается более чем на 60%, передает РИА "Новости". Известно, что в течение 12 лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья 7065 канадцев в возрасте от 35 до 74 лет.
Людей разбили на четыре группы в соответствии с количеством рабочих часов. В первой группе люди работали от 15 до 43 часов в неделю, во второй - 34-40 часов, в третьей - 41-44 часа, а в четвертой - 45 часов и более. Оказалось, женщины из последней группы на 63% чаще страдали от диабета, чем люди из других групп, сообщает Meddaily.ru.
Примечательно, что другие факторы риска (курение, уровень физической активности, индекс массы тела) играли лишь незначительную роль. Ученые объясняют это так: продолжительный рабочий день, дополненный еще и домашними делами, провоцирует у женщин хронический стресс. Это повышает риск гормональных сбоев и появление резистентности к инсулину.
К тому же женщинам банально не хватает времени, чтобы вести здоровый образ жизни, высыпаться и следить за здоровьем. Между тем специалисты не рекомендовали и мужчинам работать более 47 часов в неделю. Для женщин же, загруженных домашними обязанностями, максимальная рабочая нагрузка должна составлять 34 часа в неделю.