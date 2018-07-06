Большая загрузка на работе особенно опасна для женщин, предупреждают эксперты

Людей разбили на четыре группы в соответствии с количеством рабочих часов. В первой группе люди работали от 15 до 43 часов в неделю, во второй - 34-40 часов, в третьей - 41-44 часа, а в четвертой - 45 часов и более. Оказалось, женщины из последней группы на 63% чаще страдали от диабета, чем люди из других групп, сообщает Meddaily.ru.

Примечательно, что другие факторы риска (курение, уровень физической активности, индекс массы тела) играли лишь незначительную роль. Ученые объясняют это так: продолжительный рабочий день, дополненный еще и домашними делами, провоцирует у женщин хронический стресс. Это повышает риск гормональных сбоев и появление резистентности к инсулину.