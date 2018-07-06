Здоровое питание во время беременности может защитить будущего ребенка от аллергии

Исследователи из США опросили 145 матерей. Женщины рассказали ученым о своем рационе в период с 24 по 28 неделю беременности. После специалисты обследовали детей. Оказалось, что от питания женщины во время беременности зависел состав микрофлоры будущего ребенка, сообщает The Daily Mail.
Дети, чьи матери во время беременности ели много рыбы, мяса и морепродуктов, редко страдали от пищевой аллергии. Причиной этого являлся хороший состав бактерий в их кишечнике. Специалисты также выяснили: фрукты и овощи в рационе будущей матери уменьшали количество полезных бактерий в организме детей, рожденных естественным путем. А благодаря красному и обработанному мясу увеличивалось число таких бактерий у детей, родившихся с помощью кесарева сечения, передает Meddaily.ru.
До этого сотрудники Ноттингемского университета обнаружили, что масло канолы стимулирует образование у ребенка коричневого жира. Как известно, белый жир запасает энергию, а коричневый сжигает запасы с выделением тепла. Также коричневый жир стабилизирует уровень сахара в крови.