Здоровое питание во время беременности может защитить будущего ребенка от аллергии

Дети, чьи матери во время беременности ели много рыбы, мяса и морепродуктов, редко страдали от пищевой аллергии. Причиной этого являлся хороший состав бактерий в их кишечнике. Специалисты также выяснили: фрукты и овощи в рационе будущей матери уменьшали количество полезных бактерий в организме детей, рожденных естественным путем. А благодаря красному и обработанному мясу увеличивалось число таких бактерий у детей, родившихся с помощью кесарева сечения, передает Meddaily.ru.