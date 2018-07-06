Употребление всего трех гамбургеров в неделю повышает риск развития астмы

Китайские исследователи выяснили, что всего три гамбургера в неделю значительно увеличивают вероятность развития астмы. Жирные кислоты, содержащиеся в этом калорийном блюде, стимулируют выделение веществ, связанных с воспалительной реакцией. Это может способствовать возникновению астмы и других болезней верхних дыхательных путей, сообщает Meddaily.ru .

Булочка гамбургера усугубляет ситуацию. Мука, входящая в ее состав, поддерживает воспаление дыхательных путей при астме. Кроме того, блюда из фастфуда занимают место овощей и фруктов в рационе, что также не идет на пользу организму. Фрукты и овощи содержат множество веществ, защищающих от воспаления.