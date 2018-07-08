Как сделать так, чтобы он написал тебе первым

1. Перестань быть доступной.

Ты не можешь быть свободной все время. Чем больше он думает, что ты всегда свободна для него, тем меньше он будет писать тебе первым. К тому же, если ты сама все время пишешь ему первой, он вероятно считает, что у тебя есть на это время. Так что сохраняй дистанцию. Не начинай сразу игнорировать его, но не будь сразу там, где он хочет. Чем больше он по тебе скучает, тем больше захочет первым написать, пишет Soulpost.ru.

2. Дай ему причину написать тебе.

Почему бы он стал первым писать тебе? Подумай о причинах помимо того, что ты считаешь, что нравишься ему. У вас были интересные разговоры вместе? Он видит на твоей странице, что ты делаешь что-то интересное, чтобы написать тебе об этом? Суть в том, чтобы выложить онлайн то, что ему может понравиться. Твой новый интересный опыт, фото, которое он может прокомментировать.

3. Определи, как сильно ему нравится переписываться.

Некоторые мужчины просто не любят писать сообщения — ни тебе, ни кому-либо другому. Некоторые предпочитают личные встречи или разговоры по телефону. Если он старается быстрее закончить переписку и переводит все на личную встречу, то тут ничего не поделаешь.

4. Перестань писать ему первой.

Заставь его скучать по тебе. Хватит писать первой. Можешь оставлять какой-то вопрос в переписке открытым, заинтриговать его, чтобы на следующий день он написал тебе первым.

5. Весело проводи с ним время.

Подумай об этом. Почему парень хочет общаться с девушкой? Потому что ему с ней интересно и весело. Так что убедись, что когда вы встречаетесь, вам весело и интересно. Заставь его скучать по тебе, как только вы расходитесь, и тогда его сообщение не заставит тебя ждать.

6. Дай ему причину запомнить тебя.

Если вы только недавно познакомились, заставь его запомнить тебя. Значит нужно произвести незабываемое впечатление. Один из самых простых способов — просто будь веселой. Шути и смейся над его шутками.

7. Поладь с его друзьями.

Многие парни приводят свою потенциальную девушку в свою компанию, чтобы посмотреть, насколько она вписывается в его окружение. А ты хочешь вписаться. Так что чем лучше ты поладишь с его друзьями, тем больше шансов, что он тебе напишет сам.

8. Прямо скажи ему об этом.

Может он даже не осознает, что для тебя это проблема — что он тебе не пишет первым. Может он ждет твоих сообщений, думая, что ты более занятая, чем он, или просто привык к твоей активности.

9. Прими, что может ты ему не настолько интересна.