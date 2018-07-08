Десять вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины перестали делать

1. Крайности с прической.

Невероятный объем, как в рекламе, намертво зафиксированный лаком, или гулька, затянутая и заколотая сотней шпилек…Да, это привлечет внимание мужчины, но в неправильном смысле. Большинство мужчин предпочитают длинные, шелковистые и мягкие волосы — без гелей, блесток и лаков, пишет Soulpost.ru.

2. Лицо в маске из косметики.

Тональный крем предназначен, чтобы скрывать недостатки кожи, но его стоит наносить тонким слоем, и тон подбирать под цвет кожи. Когда тоналки слишком много, она кажется слоем глины на лице. При правильном использовании тональная основа вообще не должна быть заметна. Чем меньше, тем лучше.

3. Слипшиеся ресницы.

Ну, ты знаешь тот эффект, когда женщина наносит слишком много туши — ресницы слипаются, а вокруг глаз остаются черные точки. Ничего привлекательного! Используй качественную тушь, которая быстро сохнет и не липнет. После нанесения расчесывай ресницы щеточкой. Мужчинам нравятся красивые и выразительные глаза без черных комочков в ресницах.

4. Слишком много блеска.

Если ты не профессиональный визажист, лучше использовать матовые тени. Они лучше ложатся и не так собираются в уголках глаз.

5. Желтые зубы и неприятный запах изо рта.

Такое никому не нравится. Если у тебя проблема с этим, нужно найти источник. В первую очередь, это плохая гигиена ротовой полости. А может нужно отказаться от кофе, черного чая или красного вина, от которых желтеют зубы. И, конечно, бросить курить. Используй отбеливающую зубную пасту и отбеливание зубов.

6. Неухоженное тело.

Отсутствие маникюра, небритые ноги или подмышки — это отталкивает мужчин. Это не скроешь под макияжем или красивой одеждой.

7. Жирная или сухая кожа.

Да, мужчины замечают. Займись своей кожей.

8. Использование косметики на публике.

Мужчинам не интересно знать, что ты делаешь с собой, чтобы быть привлекательнее. Наноси макияж дома, а не в общественном месте.

9. Темная помада.

Помада — отличный способ подчеркнуть губы. Но темная помада имеет свойство пересниматься на зубы. Кроме того, помни, что во время еды она стирается, и это более заметно.

10. Слишком много парфюма.