Герой в подгузниках: грудной младенец спас жизнь матери, распознав у нее рак молочной железы

Но однажды Сара заметила, что ее малыш активно "протестует" против попыток накормить его правой грудью: ребенок отказывался есть и начинал громко плакать, пишет Fabiosa.ru.

Такое необычное поведение маленького сына заставило женщину обратиться к врачу.

Молодая мать была направлена ​​в больницу, где ей сделали сканирование и биопсию. Через две недели Сара узнала свой диагноз: рак молочной железы второй степени. Такой тип опухоли считается одним из самых агрессивных. Однако шансы выжить с таким диагнозом значительно возрастают, если лечение начато на ранних стадиях.

«Вероятно, Тедди чувствовал, что запах и вкус молока из моей правой груди сильно отличается, поэтому отказывался есть», - сказала женщина.

Саре Бойл повезло. Благодаря своему маленькому сыну молодая мать своевременно обратилась за помощью.

Врачи сразу назначили химию и двойную мастэктомию с одновременной реконструкцией груди.

Лечение проходит успешно.

«Тедди - мой герой. Если бы не он, то я бы не сумела вовремя распознать рак. Мой консультант рассказывал, что кормление грудью способствует укреплению связи между матерью и ребенком. В моем случае оно дало гораздо больше - сын спас мою жизнь!», - добавила она.