Отец «покормил грудью» новорожденную дочь и стал настоящей звездой в Интернете

Максимилиан и Эйприл Нойбауэр из штата Висконсин, США, стали счастливыми родителями девочки по имени Розалия. Мать долго не могла иметь детей из-за синдрома поликистозных яичников, поэтому рождение этого ребенка стало настоящим счастьем для пары.
К сожалению, роды прошли не так легко, как того хотелось бы. У Эйприл была преэклампсия и высокое кровяное давление, поэтому ей пришлось делать кесарево сечение. Сразу после родов ее перевели в отделение интенсивной терапии, передает Fabiosa.ru.
Из-за плохого самочувствия она не могла кормить ребенка, поэтому эту важную миссию на себя взял отец.
«Вышла медсестра с нашей прекрасной дочкой. Мы пошли в детскую комнату. Я сел и снял футболку, чтобы прижать ее к телу», — рассказал Максимилиан.
Затем медсетра спросила у мужчины, может ли он дать свой сосок, чтобы приучить малышку к грудному вскармливанию, пока ее мать восстанавливается после родов. Отец, не задумываясь, ответил:
«Я шутник, который любит пробовать все в жизни, поэтому я сказал: конечно, почему бы нет?»
На левую грудь Максимилиана медсестра прикрепила искусственный сосок с трубочкой, через которую шла детская смесь. Подобное устройство часто используют приемные родители, а также мамы, у которых дети нуждаются в дополнительном вскармливании.
Медицинский персонал был удивлен поступком отца. По словам одной из медсестер, они часто предлагали другим папам имитировать грудное вскармливание, но все отказывались. А Максимилиан стал первым отцом, который на это согласился.
«Я никогда не кормил грудью и даже не думал, что когда-то буду. Но я был первым, кто покормил грудью нашего ребенка!» - сказал он.
Многие пользователи в социальных сетях поддержали поступок папы, но нашлись и те, кто назвал его странным. Однако Максимилиан надеется, что он станет примером для других отцов по всему миру.
Спустя несколько часов после родов мать пришла в себя и была очень рада, узнав, что произошло: «Он знал, насколько это важно для меня и для нас. Зная моего мужа, это меня не удивило. Но я и не ожидала, что он пойдет на такое».
Сейчас Эйприл кормит ребенка самостоятельно. Но отец до сих пор очень гордится тем, что смог сделать такое важное дело для своей дочки и жены.