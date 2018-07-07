Отец «покормил грудью» новорожденную дочь и стал настоящей звездой в Интернете

К сожалению, роды прошли не так легко, как того хотелось бы. У Эйприл была преэклампсия и высокое кровяное давление, поэтому ей пришлось делать кесарево сечение. Сразу после родов ее перевели в отделение интенсивной терапии, передает Fabiosa.ru.

Из-за плохого самочувствия она не могла кормить ребенка, поэтому эту важную миссию на себя взял отец.

«Вышла медсестра с нашей прекрасной дочкой. Мы пошли в детскую комнату. Я сел и снял футболку, чтобы прижать ее к телу», — рассказал Максимилиан.

Затем медсетра спросила у мужчины, может ли он дать свой сосок, чтобы приучить малышку к грудному вскармливанию, пока ее мать восстанавливается после родов. Отец, не задумываясь, ответил:

«Я шутник, который любит пробовать все в жизни, поэтому я сказал: конечно, почему бы нет?»

На левую грудь Максимилиана медсестра прикрепила искусственный сосок с трубочкой, через которую шла детская смесь. Подобное устройство часто используют приемные родители, а также мамы, у которых дети нуждаются в дополнительном вскармливании.

Медицинский персонал был удивлен поступком отца. По словам одной из медсестер, они часто предлагали другим папам имитировать грудное вскармливание, но все отказывались. А Максимилиан стал первым отцом, который на это согласился.

«Я никогда не кормил грудью и даже не думал, что когда-то буду. Но я был первым, кто покормил грудью нашего ребенка!» - сказал он.

Многие пользователи в социальных сетях поддержали поступок папы, но нашлись и те, кто назвал его странным. Однако Максимилиан надеется, что он станет примером для других отцов по всему миру.

Спустя несколько часов после родов мать пришла в себя и была очень рада, узнав, что произошло: «Он знал, насколько это важно для меня и для нас. Зная моего мужа, это меня не удивило. Но я и не ожидала, что он пойдет на такое».