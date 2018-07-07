Врачи советовали женщине похудеть, но позже у нее обнаружили кисту яичника весом 23 килограмма

Ей становилось все труднее делать привычные вещи. Она не могла самостоятельно надеть обувь и задыхалась, пока доходила до машины. Многие окружающие спрашивали, не беременна ли она случайно близнецами. Кайле становилось неприятно слышать такие слова. Женщина поделилась:

«Я выглядела так, как будто была на девятом месяце беременности», - сказала она, пишет Fabiosa.ru.

Кайла еще несколько раз обращалась в больницу, но никто из врачей не мог поставить ей правильный диагноз. Боли становились все сильнее, и ее состояние ухудшалось. Только после повторных анализов выяснилось, что у нее киста яичника.

Женщину тут же положили и больницу и провели операцию. Ей удалили опухоль весом почти 23 кг. Доктор Грегори Джонс, участвовавший в операции, сказал, что это была "одна из самых огромных кист, которые он когда-либо видел".

Опухоль размером с арбуз росла внутри ее яичника и ущемляла другие органы. Врачи очень рады, что операция прошла успешно. Сейчас Кайла восстанавливается после хирургического вмешательства.

Как только она вернулась домой, то перемеряла всю свою одежду, которую носила до болезни. Женщина довольна, что сейчас может носить старые вещи.

Врач, проводивший операцию, дал несколько советов пациентам, которые могут оказаться в подобной ситуации:

Повторно сдать анализы.

Если доктор не может поставить окончательный диагноз, попробуйте обратиться к другому специалисту.

Обратиться за помощью к родным и близким.

Записывайте свои симптомы. Это поможет установить точный диагноз.

Киста яичника — очень распространенное заболевание, и многие женщины даже могут и не подозревать о его существовании. Большинство опухолей не требуют оперативного вмешательства и со временем проходят самостоятельно. Однако, если киста яичника не исчезла через 3 месяца, необходимо лечение.

Обычно вы не замечаете никаких внешних признаков, однако среди симптомов встречаются:

боли в нижней части живота, которые усиливаются во время менструации и половом акте;

тяжесть в области таза;

повышенная температура;

увеличение объёма живота;

тошнота, рвотные позывы;

набор веса.