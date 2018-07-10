Медики категорически запретили пить диетическую газировку

В отчете кардиологов говорится: "Употребляя хотя бы одну баночку газировки "без сахара" в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта и в 2,9 раза повышает риск развития слабоумия". Известно, что в диетической газировке вместо сахара используют искусственные подсластители вроде аспартама. В теле данное соединение, к примеру, распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичный для организма, пишет Meddaily.ru.