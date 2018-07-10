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Шарлиз Терон похудела на двадцать килограммов

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ФОТО: FGLOS / PG/BauerGriffin.com / MEGA

Для роли в новом фильме голливудская актриса Шарлиз Терон специально набирала вес, - и по окончания съемок сбросить его, как оказалось, кинодиве было крайне сложно. Тем не менее, Терон смогла похудеть: она сумела сбросить более двадцать килограммов, сообщили западные источники.

Папарацци опубликовали новые снимки Шарлиз Терон, сделанные не на красной дорожке. Судя по этим фото, 42-летняя актриса вернула себе фигуру модели после того, как долго не могла сбросить вес, закончив работу для картины «Талли».

Шарлиз Терон

ФОТО: Schneider-Press/Bird/SIPA / Schneider-Press/Bird/SIPA

В  этом фильме Терон играет измученную бытом многодетную мать – типичную среди американок, а потому полную. Специально для этого проекта актриса толстела, и лишние килограммы сделали одну из самых роскошных блондинок Голливуда практически неузнаваемой, пишет Medikforum.ru.

Шарлиз Терон и раньше сознательно полнела ради съемок в кино. Но в этот раз, пишут таблоиды, уже не юная звезда столкнулась с тем, что у нее не получается быстро вернуть себе былую форму. Из-за этого Терон даже впала в депрессию.

По данным прессы, актриса практически «прописалась» в спортзале, чтобы вновь стать грациозной, как раньше. Как результат, она снова впечатляюще стройна.

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