Шарлиз Терон похудела на двадцать килограммов

Для роли в новом фильме голливудская актриса Шарлиз Терон специально набирала вес, - и по окончания съемок сбросить его, как оказалось, кинодиве было крайне сложно. Тем не менее, Терон смогла похудеть: она сумела сбросить более двадцать килограммов, сообщили западные источники.
Папарацци опубликовали новые снимки Шарлиз Терон, сделанные не на красной дорожке. Судя по этим фото, 42-летняя актриса вернула себе фигуру модели после того, как долго не могла сбросить вес, закончив работу для картины «Талли».
В этом фильме Терон играет измученную бытом многодетную мать – типичную среди американок, а потому полную. Специально для этого проекта актриса толстела, и лишние килограммы сделали одну из самых роскошных блондинок Голливуда практически неузнаваемой, пишет Medikforum.ru.
Шарлиз Терон и раньше сознательно полнела ради съемок в кино. Но в этот раз, пишут таблоиды, уже не юная звезда столкнулась с тем, что у нее не получается быстро вернуть себе былую форму. Из-за этого Терон даже впала в депрессию.
По данным прессы, актриса практически «прописалась» в спортзале, чтобы вновь стать грациозной, как раньше. Как результат, она снова впечатляюще стройна.