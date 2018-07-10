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  • Мать забыла, где оставила четырехмесячного сына, а через четыре дня он уже был мертв

Мать забыла, где оставила четырехмесячного сына, а через четыре дня он уже был мертв

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ФОТО: BEN STANSALL / AFP/Scanpix

По неизвестной причине девушка потеряла память и не могла вспомнить, что происходило в последние дни.

ФОТО: Panther Media / Scanpix

Полицейские Северной Дакоты сообщили, что обнаружили тело четырехмесячного мальчика, которого не могли найти в течение четырех дней. Дело в том, что мать ребенка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов за помощью после того, как забыла, где оставила сына. Джастис Ланге не могла вспомнить, что происходило в последние дни, сообщает Life.ru со ссылкой на Fox News.

Джастис и ее сын были объявлены в розыск в понедельник. Местный фермер нашел женщину только в пятницу утром, когда она шла вдоль дороги. Мужчина отвез ее к матери, которая и позвонила в полицию, рассказав, что Джастис не может вспомнить предыдущие четыре дня и местоположение ребенка.

Мальчика нашли в сельской местности округа Статсман. Причина смерти ребенка будет известна после того, как проведут вскрытие. До этого инцидента Джастис несколько раз арестовывали. Сейчас она находится в больнице с травмой. Полиция не стала уточнять, с какой именно.

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