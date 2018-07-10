«Не считаю себя особенной». Работающая мать сбросила сорок килограммов и стала бодибилдершей

Мария никогда не была худой, а потом набрала вес еще и во время первой беременности. Затем родился второй малыш, и женщина обнаружила, что она весит уже около 90 килограммов при маленьком росте и ситуацию надо спасать.

«Мой рост всего 160 сантиметров, так что каждые пять килограммов на мне больше похожи на десять. <...> Я смотрела на фотографии со свадьбы и плакала», - говорит Мария, пишет Life.ru.

Но расстраивалась молодая мать недолго. На помощь ей пришли планирование и спорт. Она работает бизнес-аналитиком полный день и успевает ходить на тренировки, помогать мужу и заботиться о детях.

«На самом деле я не считаю себя особенной или исключительной, я просто хорошо организовала свое время. Но мне часто говорят, что я вдохновляю и мотивирую других», - комментирует женщина.

Мария рассказала, что ее обычный день начинается в 4:30. Она завтракает, делает уборку, собирает детям рюкзаки в детский сад, а затем бежит на часовую тренировку. В 8:30 она уже на работе, вечером забирает детей, занимается с ними — и снова тренировка, но уже дома. Никакого телевизора и тому подобного. В 10 вечера — отбой. Муж тоже помогает Марии справляться с хлопотами. Например, в выходные они вместе готовят еду на неделю.

«Все дело в приоритетах. Я никогда не сижу на диване и не смотрю телевизор. Я просыпаюсь рано и прошу помощи, когда она мне нужна», - сказала Мария.

В неделю у Бонд пять силовых тренировок и две кардио. Когда она впервые услышала про бодибилдинг, поняла, что нашла свой спорт. С тех пор Мария завсегдатай и победитель конкурсов. Она не только сбросила сорок килограммов, но и приобрела красивое рельефное тело, о котором мечтала.

«Я стиснула зубы, нашла тренера и занялась бодибилдингом. С этого момента моя жизнь уже не была прежней», - вспоминает она.

Теперь Мария хочет рассказать другим женщинам, что не стоит отчаиваться, если вы не в форме. Всегда можно найти способ, который подойдет именно вам. Главное — идти к своей цели.