Пять секретов мытья волос, которые изменят состояние волос

2. Советы для кондиционирования

Просушите волосы перед кондиционированием: этот шаг может показаться вам немного утомительным, но это то, что вам нужно сделать, чтобы получить здоровые волосы. После того, как вы промоете от шампуня волосы, обмотайте полотенце вокруг головы, чтобы впитать всю лишнюю воду, а затем нанести кондиционер. Кондиционер будет легче впитываться в ваши волосы, высушенные полотенцем.

Не используйте слишком много кондиционера: применение слишком большого количества кондиционера уложит ваши волосы вниз и заставит их выглядеть супержирным.

Не применяйте кондиционер на коже: вы, наверное, уже слышали это миллион раз, но я все еще повторяю этот совет - не применяйте кондиционер на коже головы. Это связано с тем, что он будет накапливаться на вашем скальпе и забивать ваши поры, что приведет к уменьшению роста волос и увеличению выпадения волос.

Не оставляйте кондиционер слишком долго: если вы думаете, что оставляя кондиционер на ваших волосах дольше, делаете хорошо, то нет. Не думайте, что дополнительное время увлажнит ваши волосы больше. Кондиционеры работают довольно быстро, когда кутикула мокрых волос опухла и открыта. Таким образом, нет никакого способа, чтобы кондиционер мог проникать дальше, чем когда он проникает, когда вы его впервые применяете. Фактически, оставляя кондиционер слишком долго, на самом деле вы можете просто сделать ваши волосы жирными.

3. Советы по сушке

Полотенце из микрофибры / ткань из хлопка: вы можете не знать об этом, но полотенца из махровой ткани высушивают влагу из ваших волос при удалении избыточной воды, оставляя ее сухой. Кроме того, текстура этих полотенец может также спутывать волосы и вызвать поломку. Лучшим вариантом было бы использовать либо микроволокнистое полотенце, либо хлопчатобумажную ткань, которые более мягки к вашим волосам и не вытягивают всю влагу.

Не агрессивно втирайте волосы во время сушки: большинство женщин либо энергично втирают волосы в полотенце, либо обматывают их в полотенце, чтобы высушить. Оба этих метода сушки волос являются катастрофическими, поскольку они вызывают завязывание, завивание и поломку. Правильный способ - использовать хлопчатобумажную ткань или полотенце из микрофибры, чтобы мягко погладить ваши волосы, чтобы удалить всю лишнюю воду и дать волосам высохнуть на воздухе до конца.

4. Советы для распутывания

Распутайте волосы, когда в них есть кондиционер: еще один отличный способ избежать потери слишком большого количества волос - это распутать волосы в душе после того, как вы применили к нему кондиционер. Просто запустите широкую зубчатую гребенку через нижнюю половину волос, чтобы легко удалить все узлы и путаницы.

Распутайте волосы, когда они полусухие: если вы теряете много волос, когда вы расчесывайтеесь, это, вероятно, потому, что вы делаете это сразу после того, как вы выходите из душа. Ваши волосы деликатные и наиболее подвержены поломке, когда они влажные. Итак, подождите, пока ваши волосы не высохнут на 70% и только тогда начинайте расчесывать.

5. Некоторые вещи, которые нужно помнить

Ограничьте использование средств по уходу за волосами. Избегайте нанесения слишком большого количества средств для укладки волос, таких как спреи для волос, муссы, гели и т. Д. На волосы, поскольку они, как правило, накапливаются на волосах и скальпе, забивают поры и в конечном итоге приводят к падению волос.