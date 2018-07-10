Не делайте этого: семь странных способов вызвать роды

Ананас

Часто женщинам, которые хотят стимулировать роды «естественным способом», рекомендуют закусывать бокал вина ананасом. Насчет этого плода есть интересная гипотеза: якобы все дело в содержащемся в нем ферменте бромелаине. Этот фермент расщепляет белки, именно из-за него «жжет» во рту. Считается, что бромелаин каким-то образом попадает в матку, раздражает ее и заставляет сокращаться, тем самым вызывая схватки, пишет Deti.mail.ru.

Научных подтверждений этой гипотезе нет. Единственное, на что способен ананас во время беременности, – усилить изжогу.

Ходьба и подъем по лестнице

Физическая активность полезна на любом сроке беременности. Она помогает поддерживать себя в форме, бороться с чрезмерной прибавкой веса, улучшает течение беременности и способствует более легким родам. Однако ходьба, равно как и преодоление лестничных проемов, и езда на машине, не ускорит наступления родов. Не стоит надеяться, что это поможет «растрясти матку» и быстрее появиться ребенку на свет.

«Мужетерапия»

Многие женщины уверены, что секс помог им стимулировать роды. Есть даже некоторые гипотезы, почему так происходит. Считается, что во время полового акта пенис мужчины стимулирует шейку матки, а простагландины, которые содержатся в сперме, способствуют расслаблению тканей и раскрытию маточного зева; к тому же в организме женщины выделяется гормон окситоцин, который тоже стимулирует роды.

На самом деле нет никаких доказательств того, что секс может ускорить наступление родов. Половые контакты безопасны на любом сроке беременности (если нет противопоказаний), они не могут привести к преждевременным родам или каким-либо осложнениям. Но не стоит заниматься сексом после того, как отошли воды, т.к. это повышает риск инфицирования плода.

Алкоголь

Возможно, вы слышали, что вызвать роды помогает бокал вина? Сейчас вы будете удивлены: раньше алкоголь, напротив, применяли для того, чтобы задержать преждевременные роды. Врачи долгое время считали, что алкогольные напитки помогают «успокоить» матку, в итоге родовая деятельность ослабляется или останавливается вообще. Но даже такая точка зрения – это уже прошлый век.

В 1981 году ученые решили сравнить эффект алкоголя с постельным режимом, который играл роль плацебо, и оказалось, что обе процедуры влияют на срок родов примерно одинаково. Алкогольные напитки не помогают ни отсрочить, ни приблизить роды, однако могут вызывать тошноту, рвоту, головные боли у будущей мамы, проблемы со здоровьем у ребенка.

Касторка

В силу «касторкотерапии» верят даже некоторые акушеры-гинекологи. Принято считать, что сокращения кишечника могут «перекидываться» на матку. Дополнительным стимулом для начала родовой деятельности становится обезвоживание, ведь из-за диареи организм теряет приличное количество жидкости. Кроме того, касторовое масло усиливает действие простагландинов – физиологически активных веществ, которые вызывают роды.