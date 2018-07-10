Гены и ребенок: пятнадцать особенностей, которые передаются нашим детям от отца

Представляем пятнадцать особенностей, которые ребенок наследует в большей степени от отца, чем от матери, особенно, если эти черты являются доминантными!

Цвет глаз

Карие и черные глаза являются доминантным признаком, а светлые, такие как серые, голубые и зеленые — рецессивным. Как правило, если у одного родителя глаза карие, а у другого — светлые, у ребенка будут темные глаза (или с возрастом изменятся в сторону карих, даже если в раннем возрасте будут светлыми), пишет Leprechaun.land.

Но бывают и исключения. Так, если рецессивный цвет глаз — у отца, то у крохи большие шансы унаследовать зеленые или голубые глаза, даже если у матери глаза темные.

Симметрия лица

Как ни странно, симметрия лица очень зависит от генетики. Если у мужа острый подбородок, ассиметрия бровей или искривление носа, скорее всего, у ребенка тоже проявятся такие черты. Также доминантным признаком являются оттопыренные уши.

Ямочки на щечках

Эта милая особенность связана с расположением лицевых мышц и является доминантной. Поэтому, если у отца есть четко выраженные ямочки на щеках, то у ребенка тоже может родиться с ними с большой вероятностью.

Зубы

Качество зубов очень зависит от генетики, так же как и их форма. Если у отца были проблемы с ротовой полостью, есть щербинки или большое расстояние между зубами, скорее всего, и ребенок столкнется с этими неприятностями. К счастью, современная стоматология творит чудеса и в детстве все можно исправить.

Волосы

Цвет волос, их структура, густота — зависит от генетики. Также генетически заложено облысение в результате алопеции по мужскому типу и ранняя седина. Если у отца волосы темные и густые, скорее всего и у ребенка будет темный цвет волос и пышная шевелюра.

А вот если у отца очень кудрявые волосы, есть очень маленький шанс, что у ребенка они будут прямые.

Уровень интеллекта

Конечно, человек развивается всю свою жизнь, но у интеллекта есть свой потенциал, прыгнуть выше которого очень трудно. Ученые уверенны, что этот потенциал очень зависит от генетики, а особенно от генов отца. Так что если ваш муж умен, считайте, что вашему малышу очень повезло. Возможно, вы воспитываете будущего гения.

Завитки отпечатков пальцев

Конечно, у каждого человека они уникальны. Но очень часто у детей и родителей рисунки отпечатков очень уж похожи, особенно некоторые завитки могут повторяться на ладони сына и отца.

Губы

Гены очень влияют на то, пышными или тонкими будут губы у вашего ребенка. Если у отца губы объемные, то, скорее всего, и у крохи они будут такими, так как эта черта является доминантной.

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