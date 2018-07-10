Гены и ребенок: пятнадцать особенностей, которые передаются нашим детям от отца

Генетика — очень непредсказуемая вещь, но в то же время безумно интересная! Хотя гены родителей влияют на будущего ребенка почти равноценно, порой от отца кроха может взять намного больше, чем от матери, причем не только внешне, но и в характере.
Представляем пятнадцать особенностей, которые ребенок наследует в большей степени от отца, чем от матери, особенно, если эти черты являются доминантными!
Цвет глаз
Карие и черные глаза являются доминантным признаком, а светлые, такие как серые, голубые и зеленые — рецессивным. Как правило, если у одного родителя глаза карие, а у другого — светлые, у ребенка будут темные глаза (или с возрастом изменятся в сторону карих, даже если в раннем возрасте будут светлыми), пишет Leprechaun.land.
Но бывают и исключения. Так, если рецессивный цвет глаз — у отца, то у крохи большие шансы унаследовать зеленые или голубые глаза, даже если у матери глаза темные.
Симметрия лица
Как ни странно, симметрия лица очень зависит от генетики. Если у мужа острый подбородок, ассиметрия бровей или искривление носа, скорее всего, у ребенка тоже проявятся такие черты. Также доминантным признаком являются оттопыренные уши.
Ямочки на щечках
Эта милая особенность связана с расположением лицевых мышц и является доминантной. Поэтому, если у отца есть четко выраженные ямочки на щеках, то у ребенка тоже может родиться с ними с большой вероятностью.
Зубы
Качество зубов очень зависит от генетики, так же как и их форма. Если у отца были проблемы с ротовой полостью, есть щербинки или большое расстояние между зубами, скорее всего, и ребенок столкнется с этими неприятностями. К счастью, современная стоматология творит чудеса и в детстве все можно исправить.
Волосы
Цвет волос, их структура, густота — зависит от генетики. Также генетически заложено облысение в результате алопеции по мужскому типу и ранняя седина. Если у отца волосы темные и густые, скорее всего и у ребенка будет темный цвет волос и пышная шевелюра.
А вот если у отца очень кудрявые волосы, есть очень маленький шанс, что у ребенка они будут прямые.
Уровень интеллекта
Конечно, человек развивается всю свою жизнь, но у интеллекта есть свой потенциал, прыгнуть выше которого очень трудно. Ученые уверенны, что этот потенциал очень зависит от генетики, а особенно от генов отца. Так что если ваш муж умен, считайте, что вашему малышу очень повезло. Возможно, вы воспитываете будущего гения.
Завитки отпечатков пальцев
Конечно, у каждого человека они уникальны. Но очень часто у детей и родителей рисунки отпечатков очень уж похожи, особенно некоторые завитки могут повторяться на ладони сына и отца.
Губы
Гены очень влияют на то, пышными или тонкими будут губы у вашего ребенка. Если у отца губы объемные, то, скорее всего, и у крохи они будут такими, так как эта черта является доминантной.
Рост
На будущий рост ребенка влияют гены обоих родителей, но от отца зависит, насколько ребенок будет высоким или низким. Если отец очень высокий и статный, скорее всего, его дети будут такими же, или чуть ниже, если мать низкого роста.
Существует формула, по которой можно высчитать примерный рост ребенка. Если у вас мальчик, прибавьте значение роста родителей, поделите на 2, а затем прибавьте 5 см. Если девочка — сделайте то же самое, но отнимите 5 см.
Вес
Как и рост, вес и конституция тела очень зависит от генетики. Если отец склонен к полноте, то у детей, особенно у девочки, скорее всего, также будет эта особенность.
У отцов с атлетическим телосложением и «классической» фигурой-треугольником обычно рождаются стройные дети.
Чувство юмора
Чувство юмора — черта приобретенная, а вот склонность к остроумию может передаваться генетически, и чаще всего — от отца. А вот чтобы у крохи было чувство юмора — развивайте его в семье, шутите, смейтесь по-доброму друг над другом.
Поза во сне
Очень часто в сети можно увидеть милые фотографии, где дети спят так же как и их отцы, в одинаковых позах на кровати. Характер сна действительно определяется генетикой отца. Кроме того, если папа жаворонок или сова, то это может передаться и ребенку.
Чихание на солнце
Ваш муж начинает чихать на ярком солнце? Такая особенность называется световым чихательным синдромом и является доминантной чертой, а значит вполне вероятно может передасться ребенку.
Любовь к риску и азарту
Тяга к риску и азарту может передаваться генетически, так как действительно есть ген, который отвечает за склонение человека к рискованным поступкам. Ели отуц любит риск, авантюры, чувствовать адреналин, то у ребенка тоже могут проявиться эти черты.