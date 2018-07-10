Как быстро и без усилий очистить утюг от нагара

Чтобы глажка была в радость (или хотя бы не раздражала), очистите утюг. Уверены, хотя бы из один из способов придется вам по душе!

Соль

1. Положите на гладильную доску старое полотенце, которое вам не жалко испортить.

2. Насыпьте на полотенце одну столовую ложку крупной соли, передает Fabiosa.ru.

3. Нагрейте утюг до максимума. Только не забудьте отключить функцию пара.

4. Поутюжьте полотенце в той области, куда насыпана соль. Без особого нажима. Нагар быстро налипнет на соль, а подошва утюга станет сверкать!

Уксус

1. Смешайте уксус и соль в равных долях, нагрейте, но не доводите до кипения. Запах, конечно, будет не самый приятный, зато способ действенный!

2. Остудите смесь, чтобы она не обжигала руки. Наденьте защитные перчатки и пропитайте смесью тряпочку. Протрите подошву утюга. Если особо стойкие очаги нагара не желают уходить, пройдитесь щеткой.

3. Ворс щетки должен быть мягкий, ни в коем случае не металлический.

4. Затем протрите подошву утюга чистой тряпкой. Включите утюг и погладьте ненужную вещь в качестве завершающего этапа очистки.

Химические очищающие средства

1. Вылейте воду из утюга.

2. Включите утюг, установите регулятор на глажку хлопковых тканей.

3. Возьмите плотную хлопковую ткань, положите ее на гладильную доску. На ткань выдавите немного специализированного чистящего средства для утюга.

4. Круговыми движениями "прогладьте" ткань со средством. Затем выключите утюг, дождитесь его полного остывания. Проверьте на наличие оставшихся загрязнений. Если они есть, повторите процедуру. Если нет, то погладьте ненужную ткань в качестве завершающего этапа.

Очистка отверстий для выхода пара

1. Смочите ватную палочку в уксусно-солевом растворе и очистите каждое отверстие.

2. Так вы очистите грязь, препятствующую полноценному выходу пара, которая к тому же может испачкать одежду и белье. После очистки отверстий пройдитесь еще раз ватной палочкой, смоченной в чистой воде.

Другие средства

Старая добрая сода неплохо справляется с очисткой нагара. Смешайте соду с водой, чтобы получилась кашица. Протрите подошву утюга этой массой, затем чисткой тряпкой.