Только без паники! Пять странных вещей в родах, о которых не принято говорить

Хотя роды – абсолютно естественный процесс, они часто сопровождаются целым рядом "нюансов", к которым роженице неплохо было бы подготовиться заранее, пишет Fabiosa.ru.

Только без паники! Эти пять вещей совершенно нормальны в процессе деторождения.

1. Вы можете дрожать и стучать зубами

Некоторые роженицы в самый разгар родов начинают дрожать и стучать зубами. И виной тому совсем не холод в родовом зале! Причин такого временного озноба много: чрезмерное мышечное перенапряжение, выраженный гормональный дисбаланс, внутривенное введение лекарственных препаратов с более низкой, чем тело человека, температурой. Иногда такое состояние может быть вызвано несовместимостью крови матери и ребенка.

2. Вас может тошнить и даже рвать

Такие "сюрпризы" при родах тоже в рамках нормы. Тошноту (и даже рвоту) у роженицы может вызывать целый ряд причин:

эпидуральная анестезия (побочный эффект);

выраженный болевой синдром;

плотный прием пищи перед началом родов.

Чтобы избежать подобного, после начала схваток будущей матери лучше ограничиться легким перекусом, а в активной фазе пить только чай или воду с лимоном.

3. Во время родов вы можете испускать газы. И не только!

Когда ребенок продвигается по родовым путям, то головкой сдавливает кишечник. Поэтому не исключено, что вы будете "портить воздух". Особенно, если применяется эпидуральная анестезия, поскольку она на время "парализует" анальный сфинктер.

Еще один неожиданный "сюрприз", который иногда случается на этапе сильных схваток и потуг, – дефекация прямо на родильном столе. Когда головка малыша сдавливает прямую кишку, ее содержимое вполне может выйти наружу.

Не стоит переживать! Опытные медики спокойно относятся к такому естественному "побочному эффекту" родов. Хотя, конечно, сделать очистительную клизму перед родами совсем не помешает!

4. Вы можете перестать себя контролировать

Во время схваток некоторые роженицы начинают вести себя непредсказуемо: они ругают мужа или врачей, рычат, передвигают мебель в палате и т. д. Причиной такого поведения становится гормональный всплеск. Организм специально повышает уровень гормонов, чтобы создать оптимальные условия для серьезной работы женского организма, которой по сути своей и являются роды.

5. Вы можете не помнить некоторые моменты

Иногда женщина после родов абсолютно ничего не помнит о своих схватках и потугах. Например, о том, что передвинула в палате тяжеленный шкаф. При сильном эмоциональном и физическом перенапряжении мозг может просто на время отключиться, защищая роженицу от излишних переживаний.

И напоследок. Будьте готовы к тому, что любовь к малышу может и не возникнуть с первого взгляда. Во-первых, новорожденные дети внешне сильно отличаются от пухленьких младенчиков из рекламы. Во-вторых, любовная эйфория может не наступить из-за сильной усталости. Не переживайте! Как только вы немного отдохнете и покормите сына или дочку грудью, материнская любовь не заставит себя ждать.