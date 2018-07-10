Вот почему после 40 женщинам лучше быть полненькими, а не худыми

Образ жизни и питания женщины остается прежним, а вот вес начинает упорно расти. Одни предпочитают ничего не делать и набирают десятки лишних килограммов, пишет Lifter.com.ua.

Другие решают заняться собой, садятся на диету, занимаются спортом - все, чтобы избавиться от ненавистного жира.

Быть худым нынче модно. В современном обществе существует стереотип: только худой человек может быть красивым и здоровым. На самом деле это заблуждение. От такого подхода особенно страдают женщины в зрелом возрасте.

Набор лишних килограмм во время менопаузы - процесс естественный. Вот почему.

1. Старение неизбежно. Оно постигнет каждого.

Старение является частью замысла природы. Так было задумано. Человек не может соревноваться с природой, поэтому вынужден смириться с появлением морщин и другими признаками старения.

Даже если женщина все свободное время будет проводить в кресле косметолога, испробует на себе все доступные омолаживающие процедуры, она все равно рано или поздно столкнется со старением.

Женское тело увядает из-за гормонального дисбаланса. Снижается уровень прогестерона и эстрогена в организме. Это вызывает симптомы, характерные для менопаузы: нарушается сон, появляется аритмия, приливы и т.д.

2. Наличие жира очень важно для женского здоровья.

Во время климакса яичники сокращают выработку эстрогена. Недостаток этого гормона организм компенсирует из жировой ткани. Поэтому для женщин за 40 так важен жирок в области живота и бедер. Важно помнить: увеличение количества жира в этот период - норма!

3. Нет жира - нет эстрогена.

Не будет депо с жиром - женский организм не получит нужного количества эстрогена в период менопаузы. Это усугубит симптомы климакса и приведет к быстрому старению. Вот почему следует с осторожностью относиться к строгим диетам.

Лучше придерживаться сбалансированного питания, а не мучить себя бесполезными диетами.

Дефицит эстрогена приводит к нарушению памяти, проблемам с сердцем, хрупкости костей. Кожа теряет эластичность, в ней задерживается жидкость, часто утром женщина просыпается опухшей, даже если не злоупотребляла солеными продуктами.

Начнете усиленно бороться с жиром в период менопаузы - получите сухую кожу и глубокие морщины. Поймите: изменения в женском теле в период климакса - абсолютно природные. Они не являются признаками заболевания или сбоя в организме.