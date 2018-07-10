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Как дети! Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с дочерью

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Энрике Иглесиас.

ФОТО: AP / Scanpix

Наслаждаться детским смехом можно бесконечно! Веселый малыш и счастливые родители вызывают ответную улыбку. Совсем как на видео, размещенном в микроблоге Энрике Иглесиаса, где он играет с маленькой дочкой в бассейне.

Рождение близнецов Николаса и Люси в декабре 2017 года существенно изменило жизнь знаменитого певца и его жены, известной теннисистки Анны Курниковой.

Для обоих это первенцы, поэтому взрослые вместе переживают радости и трудности родительства, вместе учатся азам воспитания детей. Задача звездных супругов – сделать все, чтобы дети росли здоровыми и радостными, пишет Fabiosa.ru.

Счастливый отец периодически, между отрывками из клипов и съемками с гастролей, публикует трогательные снимки из жизни детей.

Из недавнего – купание с Люси в огороженном бассейне, где он делает ртом «фонтанчик», а дочка на круге заливается смехом.

Чувствуется, что совместное купание доставляет искреннюю радость обоим. Пусть таких моментов будет больше, а у знаменитого певца всегда находится время для веселых игр с детьми.

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