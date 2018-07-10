Назван главный продукт, который провоцирует прыщи

Почти каждая вторая женщина страдает от постоянных высыпаний, акне и воспалений. Возникновение прыщей в основном возникают из-за нарушений гормонального баланса, плохого ухода за кожей и неправильного питания. Но если вы перепробовали уже все методы и опустили руки на пути к здоровой коже, тогда косметологи рекомендуют еще раз обратить внимание на продукты питания, которые вы употребляете каждый день.