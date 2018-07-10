Запеканка из брокколи и грибов с сыром

Ингредиенты

Брокколи — 2-3 головки

Оливковое масло — 1 стакан

Репчатый лук, нарезанный кубиками — 1-2 головки

Чеснок — 5 зубчиков

Грибы, нарезанный крупными кусками — 4-5 стаканов

Багет пшеничный, без корочки, нарезанный кубиками — 1 штука

Яйца — 8 штук

Молоко — 1 стакан

Кроме того

Дижонская горчица — 1 столовая ложка

Тертый сыр твердых сортов, лучше пармезан, на верхнюю корочку — 1 стакан

Мелко порезанные вяленые помидоры — 1 столовая ложка

Тимьян свежий (сушеного вдвое меньше) — 1 столовая ложка

Соль, перец — по вкусу

Сыр моцарелла, порезанный мелкими кубиками, в начинку — 1 стакан

Разогрейте духовку на максимум, 220-230 градусов Разберите головки брокколи на отдельные пучки, на один укус. Налейте в форму масло, положите брокколи и посолите. Поставьте в духовку на 10 минут, так, чтобы брокколи слегка припустилось и гриллировалось, пишет Goodhouse.ru.

Выньте из духовки и переложите из формы в миску. Переключите духовку на 160 градусов. Пока брокколи запекается, поджарьте на сковороде лук с чесноком, на сильном огне, до появления золотистой корочки на луке. Это займет 4 минуты.

Выньте лук и чеснок из сковороды, и в том же масле обжарьте грибы, пока из них не выйдет влага. Это займет примерно 7 минут.

Смешайте молоко, яйца и горчицу и тимьян до однородной смеси. Выложите в смазанную форму кубики из мякиша багета. Залейте яичной смесью.

Выложите поверх хлеба слоями:

моцареллу

жареные грибы,

лук

вяленые помидоры (если есть) и брокколи.