Запеканка из брокколи и грибов с сыром

Не пугайтесь количества ингредиентов. Приготовив эту чудесную запеканку хотя бы один раз, вы убедитесь, насколько легко ее делать и насколько она того стоит!
Ингредиенты
Брокколи — 2-3 головки
Оливковое масло — 1 стакан
Репчатый лук, нарезанный кубиками — 1-2 головки
Чеснок — 5 зубчиков
Грибы, нарезанный крупными кусками — 4-5 стаканов
Багет пшеничный, без корочки, нарезанный кубиками — 1 штука
Яйца — 8 штук
Молоко — 1 стакан
Кроме того
Дижонская горчица — 1 столовая ложка
Тертый сыр твердых сортов, лучше пармезан, на верхнюю корочку — 1 стакан
Мелко порезанные вяленые помидоры — 1 столовая ложка
Тимьян свежий (сушеного вдвое меньше) — 1 столовая ложка
Соль, перец — по вкусу
Сыр моцарелла, порезанный мелкими кубиками, в начинку — 1 стакан
Разогрейте духовку на максимум, 220-230 градусов Разберите головки брокколи на отдельные пучки, на один укус. Налейте в форму масло, положите брокколи и посолите. Поставьте в духовку на 10 минут, так, чтобы брокколи слегка припустилось и гриллировалось, пишет Goodhouse.ru.
Выньте из духовки и переложите из формы в миску. Переключите духовку на 160 градусов. Пока брокколи запекается, поджарьте на сковороде лук с чесноком, на сильном огне, до появления золотистой корочки на луке. Это займет 4 минуты.
Выньте лук и чеснок из сковороды, и в том же масле обжарьте грибы, пока из них не выйдет влага. Это займет примерно 7 минут.
Смешайте молоко, яйца и горчицу и тимьян до однородной смеси. Выложите в смазанную форму кубики из мякиша багета. Залейте яичной смесью.
Выложите поверх хлеба слоями:
моцареллу
жареные грибы,
лук
вяленые помидоры (если есть) и брокколи.
Обильно и равномерно посыпьте тертым сыром. Поставьте запекаться в духовку на температуре 160 градусов. Через 45 минут аппетитнейшее блюдо готово!