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Запеканка из брокколи и грибов с сыром

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Брокколи

ФОТО: Liis Treimann

Не пугайтесь количества ингредиентов. Приготовив эту чудесную запеканку хотя бы один раз, вы убедитесь, насколько легко ее делать и насколько она того стоит!

Ингредиенты

    Брокколи — 2-3 головки

    Оливковое масло — 1 стакан

    Репчатый лук, нарезанный кубиками — 1-2 головки

    Чеснок — 5 зубчиков

    Грибы, нарезанный крупными кусками — 4-5 стаканов

    Багет пшеничный, без корочки, нарезанный кубиками — 1 штука

    Яйца — 8 штук

    Молоко — 1 стакан

Кроме того

    Дижонская горчица — 1 столовая ложка

    Тертый сыр твердых сортов, лучше пармезан, на верхнюю корочку — 1 стакан

    Мелко порезанные вяленые помидоры — 1 столовая ложка

    Тимьян свежий (сушеного вдвое меньше) — 1 столовая ложка

    Соль, перец — по вкусу

    Сыр моцарелла, порезанный мелкими кубиками, в начинку — 1 стакан

Разогрейте духовку на максимум, 220-230 градусов Разберите головки брокколи на отдельные пучки, на один укус. Налейте в форму масло, положите брокколи и посолите. Поставьте в духовку на 10 минут, так, чтобы брокколи слегка припустилось и гриллировалось, пишет Goodhouse.ru.

Выньте из духовки и переложите из формы в миску. Переключите духовку на 160 градусов. Пока брокколи запекается, поджарьте на сковороде лук с чесноком, на сильном огне, до появления золотистой корочки на луке. Это займет 4 минуты.

Выньте лук и чеснок из сковороды, и в том же масле обжарьте грибы, пока из них не выйдет влага. Это займет примерно 7 минут.

Смешайте молоко, яйца и горчицу и тимьян до однородной смеси. Выложите в смазанную форму кубики из мякиша багета. Залейте яичной смесью.

    Выложите поверх хлеба слоями:

    моцареллу

    жареные грибы,

    лук

    вяленые помидоры (если есть) и брокколи.

Обильно и равномерно посыпьте тертым сыром. Поставьте запекаться в духовку на температуре 160 градусов. Через 45 минут аппетитнейшее блюдо готово!

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