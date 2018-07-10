Как убрать боль во время месячных: девять простых способов

Используйте грелку

Или любую пластиковую бутылку, наполненную горячей водой– тепло стимулирует кровообращение и облегчает боль, так как снимает спазмы и судороги. Держите грелку на нижней части живота, но следите за тем, чтобы она не была слишком горячей – ожоги это то, что вам точно не надо в эти дни, пишет Goodhouse.ru.

Откажитесь от кофе

И других напитков с высоким содержанием кофеина, например черного и особенно зеленого чая. Дело в том, что кофеин помогает телу удерживать воду, а во время месячных это может привести к дополнительному вздутию живота и усугубить спазмы.

Контролируйте уровень соли

Еще один продукт, потребление которого стоит максимально урезать во время месячных – это соль. Ее переизбыток в организме также может привести к образованию отеков и в итоге сделать «критические» дни более мучительными.

Не забывайте о пробежке

Да, это звучит ужасно и последнее, чего вам хочется – это бегать, но пробежка или даже пешая прогулка на самом деле способны вам помочь. Все дело в эндорфинах, высвобождающихся во время тренировок: они способны нейтрализовать действие гормонов, которые стимулируют судороги.

Контролируйте уровень железа в крови

Проще всего это делать с помощью еды: постарайтесь, чтобы в вашем рационе было много капусты и шпината. Они не перегрузят ваш организм, как мясо, и смогут покрыть дефицит железа.

Ешьте шоколад

Многие женщины испытывают повышенную тягу к шоколаду перед или во время месячных – и это неудивительно, ведь в темном шоколаде много магния. А магний помогает бороться с образованием судорог и спазмов. Не сдерживайте себя, в такие дни темный горький шоколад – лучшее лекарство!

Занимайтесь сексом

С партнером или сами – оргазм помогает бороться с судорогами, так как увеличивают прилив крови к нижней части живота, а также высвобождают окситоцин – гормон, который помогает матке расслабиться.

Пейте чай с имбирем

Или просто добавляйте имбирь в горячую воду с лимоном. Этот напиток помогает бороться с тошнотой, а также снимает боль и воспаление – то, что надо в такие дни.

Откажитесь от тесной одежды