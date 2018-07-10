Открытие: сигаретный дым может провоцировать храп у детей

Китайские ученые проанализировали данные 24 исследований, посвященных влиянию табачного дыма на организм детей. Они выяснили, что курение матери после рождения ребенка на 87% повышает риск появления детского храпа. Всего специалисты обследовали 88000 детей, сообщает The Daily Mail.
Храп часто является предвестником апноэ сна и других проблем со здоровьем. Самый высокий риск появления храпа наблюдался у маленьких детей, чьи матери курили. Если в семье курил только отец, то риск храпа у ребенка повышался на 45%. Исследователи пока не знают, каким образом табачный дым вызывает храп, сообщает Meddaily.ru.
Кстати, недавно инженеры придумали, как остановить храп быстро и эффективно. Университет Саймона Фрейзера представил новый аппарат (ZENS), призванный бороться с храпом. Устройство располагается под подбородком в тканевом бандаже (напоминает защитную маску, но сдвинутую на подбородок). Оно не только предотвращает храп за счет раскрытия дыхательных путей (предотвращается западание языка), но и собирает информацию о сне человека (система соединена с мобильным приложением, через которое контролируется).