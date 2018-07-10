Четыре типа женщин, которых мужчины обходят десятой дорогой

1. Несмеяны

К ним можно смело отнести опытных бизнес-леди.

Они многого добились и знают себе цену. Поэтому мужчинам крайне трудно держать поставленную ими высокую планку. Насмешить их или чем-то удивить – это из разряда фантастики. Создается впечатление, что такие девушки высокомерны, хотя это может быть и не так, пишет Fabiosa.ru.

В общении или на свидании они могут немного холодно принимать знаки внимания, даже если мужчина им нравится. Раскусить такую девушку сможет далеко не каждый, поэтому, немного помучавшись, мужчины обычно уходят.

2. Торговки

Спешим успокоить: это не девушки, которые работают в сфере торговли. Скорее дамочки, которые постоянно оценивают мужчину и воспринимают его как товар.

Они присматриваются к новому знакомому и оглядывают его с ног до головы. Обращают внимание на внешность, социальный статус и кошелек, сканируя мужчину на протяжении всей беседы. В их правилах, например, без стеснения спросить потенциального кавалера о размере его зарплаты. Представители сильного пола стараются избегать таких женщин, рядом с ними неуютно.

3. Халявщицы

Эти барышни инфантильны и крайне несамостоятельны.

Это те дамочки, к которым нужно мчаться по первому зову, потому что она порезала пальчик и не может добрести до ближайшего магазина купить себе йогурт. Сначала такие женщины могут привлекать мужчин, но после понимания масштабов катастрофы они обычно бегут к более независимым леди, способным заработать себе хотя бы на помаду. Но «халявщицы» не унывают, они ищут себе нового партнера, который будет упиваться тем, что девушка полностью зависит от него материально.

4. Учительницы

У этих женщин на все есть «свое объективное» мнение.

Мужчине даже не придется его спрашивать, потому что высказано оно будет ровно в тот момент, когда появится в ее очаровательной голове. Такая дама обладает обширными знаниями абсолютно во всех сферах, начиная с механики, заканчивая политикой. И совершенно не терпит, если мужчина проигнорирует ее точку зрения или поступит вопреки ее волеизъявлению. Вытерпеть около себя «учительницу» - это настоящий подвиг, и обычно таких героев очень мало.