Кейт Миддлтон сияла от счастья в нежнейшем белоснежном образе на крестинах принца Луи

Кейт Миддлтон родила принца Луи 23 апреля. И, как и подобает, ушла в декретный отпуск, поэтому всем поклонникам ее стиля приходится скучать. И все же даже во время официального отдыха есть мероприятия, которые Кейт и Уильям просто не могут пропустить.
Одним из таких был парад «Trooping the Colour», во время которого все члены королевской семьи собрались на знаковом балконе. И, конечно же, все ждали еще одного важного события – крестин принца Луи. Они состоялись 9 июля!
Как и во время крестин Джорджа и Шарлотты, Кейт надела белый наряд. Ее выбор пал на платье от Alexander McQueen. Шляпка на сей раз больше напоминала нежный и женственный венок. Дизайнером стала Jane Taylor, передает Fabiosa.ru.
Лодочки под тон и чудесные сережки дополнили образ Кейт. Выглядела она невероятно счастливой и жизнерадостной, с трепетом держа своего малыша.
Примечательно, что всех детей в королевской семье долгое время крестили в одной и той же рубашке, которую сшили еще в 1840 году. Так было до 2004 года, когда старший портной королевы посчитал данный наряд слишком изношенным, поэтому он сшил точную копию - из спиталфилдского шелка и хоннитонского кружева.
Именно в этой новой роскошной рубашке и крестили всех троих детей герцога и герцогини Кембриджских. Поздравляем семью с первым официальным выходом в свет принца Луи.