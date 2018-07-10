Шокирующее видео: в России женщине сделали липосакцию на дому

«Пациентка» жалуется на боль, на что «врач» говорит, что не может сделать наркоз, потому что не работает в больнице. Вместо обезболивания женщине предлагают выпить еще виски, пишет Health.mail.ru.

«Терпи! Анестезию сделать не могу, я же не в больнице работаю. Зато сразу минус два килограмма с талии», - сказала «врач».