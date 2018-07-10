Шокирующее видео: в России женщине сделали липосакцию на дому

Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области начали доследственную проверку после появления видео в соцсетях, на котором местный косметолог проводит липосакцию в домашних условиях. Как сообщают местные СМИ, на видео женщина без специальной одежды в помещении, напоминающем обычную комнату или кабинет массажиста, проводит операцию.
«Пациентка» жалуется на боль, на что «врач» говорит, что не может сделать наркоз, потому что не работает в больнице. Вместо обезболивания женщине предлагают выпить еще виски, пишет Health.mail.ru.
«Терпи! Анестезию сделать не могу, я же не в больнице работаю. Зато сразу минус два килограмма с талии», - сказала «врач».
Во время операции женщина сообщает, что сразу после процедуры собирается ехать домой на автобусе. Следователи проверяют данные факты на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).