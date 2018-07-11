Женщина умерла, надышавшись химией во время уборки дома

Жительница Мадрида скончалась от остановки сердца в результате острой интоксикации после проведения генеральной уборки на кухне, которая продолжалась два часа.
Как стало известно, дама активно использовала чистящие средства, содержащие аммоний. Женщина сама вызвала скорую помощь около трех часов дня в понедельник. По телефону она призналась, что недавно упала в обморок и чувствует себя плохо. Правда к тому моменту, когда спасатели приехали к дому, на звонки и стук уже никто не отвечал, так что пришлось взламывать дверь. Женщину обнаружили на полу с признаками остановки сердца, сообщает Medikforum.ru.
В течение 30 минут ей проводили сердечно-легочную реанимацию, но она не помогла, и женщину объявили мертвой. В морге, куда ее доставили, заявили о всех признаках острой интоксикации из-за вдыхания паров аммония. Отметим, что аммоний довольно часто содержится в средствах для мытья окон, кухонных поверхностей и туалетов. При высокой концентрации аммоний может спровоцировать ожоги слизистой оболочки глаз, носа и горла. Известно, что аммоний приводит к отказу легких и сердца, он перенапрягает защитные функции мозга, что провоцирует его повреждения.
Несмотря на весь трагизм этой истории, следует признать, что смерть в результате отравления домашними чистящими средствами - это очень редкий случай. Как правило, использующиеся для генеральных уборок помещений продукты представляют собой сильно растворенные химикаты. В промышленных продуктах концентрация опасных веществ намного выше.