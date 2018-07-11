Женщина умерла, надышавшись химией во время уборки дома

Как стало известно, дама активно использовала чистящие средства, содержащие аммоний. Женщина сама вызвала скорую помощь около трех часов дня в понедельник. По телефону она призналась, что недавно упала в обморок и чувствует себя плохо. Правда к тому моменту, когда спасатели приехали к дому, на звонки и стук уже никто не отвечал, так что пришлось взламывать дверь. Женщину обнаружили на полу с признаками остановки сердца, сообщает Medikforum.ru.

В течение 30 минут ей проводили сердечно-легочную реанимацию, но она не помогла, и женщину объявили мертвой. В морге, куда ее доставили, заявили о всех признаках острой интоксикации из-за вдыхания паров аммония. Отметим, что аммоний довольно часто содержится в средствах для мытья окон, кухонных поверхностей и туалетов. При высокой концентрации аммоний может спровоцировать ожоги слизистой оболочки глаз, носа и горла. Известно, что аммоний приводит к отказу легких и сердца, он перенапрягает защитные функции мозга, что провоцирует его повреждения.