Назван непригодный для шопинга возраст

Согласно результатам опроса, наименьшее удовольствие от шопинга получают женщины 40 лет и старше, у мужчины такой период наступает после 37 лет. В это время людям приходится отказываться от привычного «молодежного» стиля и делать выбор в пользу «соответствующей возрасту» одежды, передает Lenta.ru.

Исследование также показало, что люди, достигшие среднего возраста, в год тратят на шопинг больше других. Однако пятая часть купленной ими одежды так и остается висеть в шкафу. По словам респондентов, зачастую купленные вещи кажутся им чересчур «стариковскими».