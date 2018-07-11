Ср, 11.07.2018
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Назван непригодный для шопинга возраст

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ФОТО: Scanpix

Британские социологи назвали возраст, по достижении которого совершать покупки в магазинах одежды становится тяжелее. Об этом сообщает The Independent.

Согласно результатам опроса, наименьшее удовольствие от шопинга получают женщины 40 лет и старше, у мужчины такой период наступает после 37 лет. В это время людям приходится отказываться от привычного «молодежного» стиля и делать выбор в пользу «соответствующей возрасту» одежды, передает Lenta.ru.

Исследование также показало, что люди, достигшие среднего возраста, в год тратят на шопинг больше других. Однако пятая часть купленной ими одежды так и остается висеть в шкафу. По словам респондентов, зачастую купленные вещи кажутся им чересчур «стариковскими».

Более 40 процентов опрошенных также признались, что чем старше они становятся, тем тяжелее становится следить за трендами и подбирать себе наряд.

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