Шесть вопросов об «этих» днях, которые мы стесняемся задать своему гинекологу

1. Нужно ли беспокоиться при «плавающем графике» менструации?

Нет. У каждой из нас все происходит индивидуально. Промежуток между менструациями может составлять от 21 до 35 дней. Более того, интервалы могут варьироваться у одной и той же женщины — в одном месяце критические дни начнутся раньше, в другом чуть позже, пишет Adme.ru.

Все индивидуально и с продолжительностью кровотечения. Менструация обычно длится 4−7 дней, начинаясь с небольших выделений, которые усиливаются в середине и снова слабеют к завершению.

2. Как различить менструацию и споттинг?

В первую очередь по характеру выделений. Менструальная кровь темно-красного цвета и содержит частицы слизистого слоя матки (эндометрия). А вот небольшие коричневатые мажущие кровотечения между менструациями называют споттингом. Чаще всего они вполне безобидны.

Например, медики не считают патологией незначительные выделения во время овуляции, которые возникают при резком понижении уровня женского гормона эстрогена. Кстати, некоторые женщины даже могут чувствовать овуляцию: в течение нескольких дней они жалуются на небольшие тянущие боли внизу живота.

3. При каких межменструальных кровотечениях требуется врачебная консультация?

Любые нерегулярные кровотечения могут указывать на наличие той или иной женской болезни.

Особенно важно обратить внимание на выделения после овуляции, которые происходят во время лютеиновой фазы. В женском организме появляется уникальный гормональный орган «желтое тело», синтезирующий прогестерон.

Этот гормон нужен для восстановления слизистой оболочки матки и сохранения возможной беременности. Если прогестерона мало, то цикл будет нарушен и во второй его половине появятся небольшие кровотечения.

Не помешает консультация врача и во время прорывного кровотечения, вызванного неправильным подбором оральных контрацептивов. Другие звоночки, которые требуют обращения к гинекологу, — это боль внизу живота и повышение температуры.

Еще одной причиной внезапного кровотечения являются гормональные сбои.

Обязательно запланируйте визит к врачу, если вы не принимаете оральные контрацептивы, но при этом в одни и те же дни цикла (неважно, в начале, конце или середине) отмечаются межменструальные выделения. Чаще всего их причиной является дефицит эстрогена в организме.

4. Как связаны прием оральных контрацептивов и ложные менструации?

Многие из нас считают, что во время семидневной паузы при приеме гормональных контрацептивов начинаются обычные критические дни.

На самом деле это так называемое «кровотечение отмены», или ложная менструация. Она короче обычных критических дней, не такая болезненная и с относительно небольшим количеством выделений. Обычные менструации появятся только после полной отмены оральных контрацептивов. И не сразу. Полноценный цикл может восстанавливаться от 6 до 12 месяцев.

5. Действительно ли выделение крови может быть признаком беременности?

Да. Это имплантационное кровотечение, которое возникает через несколько дней после оплодотворения, когда яйцеклетка внедряется в оболочку матки и немного повреждает прилегающие сосуды. Кстати, крови может выделиться совсем немного — всего пара капель. Поэтому часто этот процесс проходит незаметно.

От обычной менструации имплантационное кровотечение можно отличить по следующим признакам:

кровь яркая и красная (менструальные выделения темнее, вплоть до коричневатого оттенка);

кровотечение идет не более пары дней, не усиливается в середине;

процесс проходит безболезненно.

6. Что делать, если возникло контактное кровотечение?

Как легко понять из его названия, этот вид кровотечений возникает во время определенных контактов — неосторожных движений во время полового акта или при осмотре у гинеколога. Кровь в этом случае будет ярко-красного цвета.