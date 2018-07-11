Двухлетний мальчик, который курил по сорок сигарет в день: вот как он выглядит сегодня

Когда Арди Ризалю было всего два года, он уже тогда был полностью зависим от сигарет. В среднем мальчик курил около сорока сигарет (что эквивалентно двум пачкам) в день. Да это же и для взрослых людей огромное количество!

После того, как его отвезли в столицу для детоксикации, ребенок больше не брал в руки сигарет. Вместо этого он стал пить очень много молока и всегда просит своих родителей приготовить ему жареную курицу, передает Lifter.com.ua.