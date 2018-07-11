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Родительская зависимость от гаджетов - причина плохого поведения у детей

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Телефон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Родители, которые зависимы от электронных устройств, могут быть виноваты в том, что их дети плохо себя ведут. К такому выводу пришли исследователи из Университета Иллинойса и Мичиганского университета. В их исследовании приняли участие 172 семьи с детьми старше пяти лет. Все семьи были полными, пишет The Daily Mail.

Участники рассказали, как часто в разные дни они прерывались на гаджеты во время разговоров или занятий с детьми. Также родители оценивали поведение детей, собственный уровень стресса, депрессии и характеризовали отношения детей с электронными устройствами. Исследование продолжалось шесть месяцев, пишет Meddaily.ru.

40% матерей и 32% отцов признались, что зависимы от своих телефонов. В 50% семей взаимодействие с детьми прерывалось электронными устройствами не реже трех раз в день. Только у одной десятой участников такого никогда не случалось. Ученые обнаружили тесную связь между чрезмерным увлечением родителей электронными устройствами и поведенческими проблемами у детей.

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