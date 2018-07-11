Родительская зависимость от гаджетов - причина плохого поведения у детей

Родители, которые зависимы от электронных устройств, могут быть виноваты в том, что их дети плохо себя ведут. К такому выводу пришли исследователи из Университета Иллинойса и Мичиганского университета. В их исследовании приняли участие 172 семьи с детьми старше пяти лет. Все семьи были полными, пишет The Daily Mail.