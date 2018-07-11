Восемь признаков, что твои отношения не стоят того, чтобы за них бороться

1. Отношения вредят тебе больше, чем делают тебя счастливой.

Чувствовать себя одиноко в отношениях намного хуже, чем быть одной. Как бы сильно ты его ни любила, как бы сильно ни старалась улучшить ваши отношения, ты не можешь делать это сама. Когда стараешься только ты одна, ты становишься жалкой, а не счастливой. Ты никогда не должна соглашаться на того, кто просит больше, чем готов отдавать. Не трать свое время на того, кто не делает тебя счастливой и отказывается стараться для тебя, пишет Soulpost.ru.

2. В ваших отношениях присутствует насилие.

Агрессия, физическая и словесная — это явный признак, что ты с неправильным человеком. Если это проявилось один раз и тем более дважды, не стоит ожидать, что он изменится. Если ты чувствуешь, что тебе нужно ходить вокруг него на цыпочках, чтобы «не разбудить вулкан», если ты буквально боишься его реакции на определенные ситуации, если ты чувствуешь, что он манипулирует тобой, тебе пора уйти. Если он не уважает тебя, не ценит и не любит настолько, чтобы правильно с тобой обращаться, тебе лучше будет без него.

3. Он пытается тебя контролировать.

Это тоже форма насилия, но его контроль поглощает тебя постепенно. Поначалу это может казаться его любовью, ревностью, желанием проводить больше времени с тобой. Но потом он начинает следить, где и с кем ты проводишь время, пытается влиять на это. В большинстве случаев со временем становится только хуже.

4. Он врет.

Если ты ему не доверяешь, ты не можешь быть уверена в нем и отношениях. Если он постоянно врет, ты уже не знаешь, где правда в его поведении и чувствах.

5. У него есть проблема с зависимостью.

Зависимый человек может сделать твою жизнь жалкой, может применять насилие или проявлять другое неподобающее поведение. К тому же, он наверняка еще и врет, как все зависимые. Это человек, которому ты не можешь доверять, на которого не можешь положиться, и, наконец, человек, который не может тебя уважать, ценить и делать счастливой. Если он отказывается принимать помощь в борьбе с его зависимостью, ты не должна страдать вместе с ним.

6. Он изменяет тебе.

Мужчины изменяют по многим причинам. Но если это происходит постоянно, если он не может измениться (что бывает редко), то по факту в ваших отношениях происходят выше указанные пункты 1-4.

7. Ты любовница женатого мужчины.

Нельзя построить счастье на чужом несчастье. К тому же, нельзя доверять мужчине, который уже однажды изменил своей жене — с тобой. Точно так же он может изменить и тебе, когда ты станешь его следующей женой.

8. Он не любит тебя.