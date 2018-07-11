Кейт Миддлтон рассказала о характере принца Луи

Так, крещение принца Луи прошло в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца. По фото было видно, что младший сын герцога и герцогини Кембриджских до и после церемонии был на руках у своей матери и мирно спал. Перед входом в часовню Кейт Миддлтон остановилась рядом с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, которому ответила, что малыш Луи "очень спокойный и умиротворенный".

«Надеюсь, он останется таким», - признается жена принца Уильяма. И это не удивительно, ведь справляться с тремя малышами даже представительнице королевской семьи очень непросто, передает Hochu.ua.

Напомним, что в день крещения принц Луи, которому не исполнилось еще и трех месяцев, во второй раз в жизни появился на глазах у публики. Но малыш уже успел всех в себя любить.