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Кейт Миддлтон рассказала о характере принца Луи

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ФОТО: BEN STANSALL / AFP/Scanpix

В эти дни все внимание обозревателей мира обращено на королевскую семью. А все потому, что вчера прошла торжественная церемония крестин принца Луи. Новые подробности далее в материале.

Так, крещение принца Луи прошло в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца. По фото было видно, что младший сын герцога и герцогини Кембриджских до и после церемонии был на руках у своей матери и мирно спал. Перед входом в часовню Кейт Миддлтон остановилась рядом с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, которому ответила, что малыш Луи "очень спокойный и умиротворенный".

«Надеюсь, он останется таким», - признается жена принца Уильяма. И это не удивительно, ведь справляться с тремя малышами даже представительнице королевской семьи очень непросто, передает Hochu.ua.

Напомним, что в день крещения принц Луи, которому не исполнилось еще и трех месяцев, во второй раз в жизни появился на глазах у публики. Но малыш уже успел всех в себя любить.

По случаю крестин поклонники монаршей семьи ждут новый официальный портрет малыша.

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